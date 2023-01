Hoàng tử Harry nói Công nương Diana 'sẽ buồn' về mối quan hệ của anh với William

Hoàng tử Harry trò chuyện cùng Michael Strahan xoay quanh người mẹ quá cố sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa anh với Hoàng tử William trên kênh truyền hình Mỹ khi sắp phát hành cuốn hồi ký Spare vào ngày 10.1.

“Mẹ của bạn sẽ cảm thấy thế nào về mối quan hệ của bạn với anh trai?”, Strahan (51 tuổi), hỏi. Dừng lại một chút, Harry trả lời: “Tôi nghĩ mẹ sẽ buồn. Tôi nghĩ mẹ sẽ xem xét chuyện đó để biết rằng có một số điều chúng tôi cần phải trải qua mới có thể hàn gắn mối quan hệ. Tôi cảm thấy sự hiện diện của mẹ nhiều hơn trong 2 năm qua so với 30 năm qua”.

Cuộc trò chuyện của Hoàng tử Harry với Strahan sẽ được phát sóng vào ngày 9.1 lúc 7 giờ sáng EST trong chương trình Good Morning America, tiếp theo là chương trình đặc biệt Prince Harry: In His Own Words lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày.

Strahan nói anh đã đọc cuốn sách của Hoàng tử Harry, trong đó có cái nhìn sâu sắc về nỗi đau sau cái chết của mẹ là Công nương Diana khi mới 12 tuổi, rồi thi hành nghĩa vụ quân sự và vai trò của anh với tư cách là chồng, là cha của Meghan Markle cùng con trai Archie Harrison (3 tuổi) và con gái Lilibet Diana (1 tuổi).

“Anh ấy không giữ lại bất cứ điều gì. Tôi đã đọc cuốn sách từ trang đầu đến trang cuối. Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ cởi mở của anh ấy”, Strahan nói trên Good Morning America.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William từng yêu cầu cha không kết hôn với Camilla

Công tước xứ Sussex đã viết trong cuốn hồi ký Spare rằng ban đầu anh lo sợ Camilla sẽ “độc ác” như “tất cả những bà mẹ kế độc ác trong truyện cổ tích”.





Hoàng tử Harry cho biết anh và Hoàng tử William từng yêu cầu cha không kết hôn với Vương hậu Camilla sau cái chết của mẹ họ là Công nương Diana.

Trong một đoạn trích bị rò rỉ của cuốn hồi ký do Daily Mail xuất bản, Harry tiết lộ hai anh em đã có những cuộc gặp riêng với Camilla trong nỗ lực để Thái tử Charles lúc đó chính thức giới thiệu người yêu của mình với hai con trai. Harry cho biết ban đầu anh sợ Camilla - khi đó được gọi là Camilla Parker Bowles - sẽ giống như một “bà mẹ kế độc ác”.

“Tôi nhớ mình đã tự hỏi... liệu bà ấy có tàn nhẫn với tôi không; liệu bà ấy có giống như tất cả những người mẹ kế độc ác trong truyện cổ tích không”, Harry viết trong cuốn sách của mình.

Charles và Camilla kết hôn vào tháng 4.2005. Camilla nhận danh hiệu Nữ công tước xứ Cornwall sau sự kết hợp này. Khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Thái tử Charles trở thành Vua Charles III và phong tước hiệu Vương hậu cho vợ.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William không phản đối việc cha họ có mối quan hệ lãng mạn với Camilla nhưng đi bước nữa với “người phụ nữ khác” là điều hai anh em không chấp nhận.