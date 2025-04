Hoàng tử Harry yêu cầu cảnh sát bảo vệ sau mối đe dọa từ Al-Qaeda

Hoàng tử Harry tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát trong bối cảnh mối đe dọa từ Al-Qaeda sau khi chế độ an ninh chính thức do nhà nước tài trợ bị tước vì quyết định từ bỏ vai trò hoàng gia.

Yêu cầu này được đưa ra trong phiên họp kín của phiên điều trần kéo dài 2 ngày tại Tòa án Công lý Hoàng gia ở London vào tuần trước, nơi Công tước xứ Sussex tham dự, để kháng cáo pháp lý quan trọng nhằm khôi phục quyền bảo vệ tự động của cảnh sát tại Vương quốc Anh.

Hoàng tử Harry rời khỏi Tòa án Công lý Hoàng gia ở London vào tuần trước ẢNH: AFP

Bản tóm tắt phiên tòa kín (được tạp chí People xem, công bố vào ngày 17.4) và tài liệu này cho biết Harry "xác nhận anh yêu cầu được bảo vệ nhất định sau khi nhận được lời đe dọa từ Al-Qaeda".

Luật sư Shaheed Fatima của Công tước xứ Sussex cho biết tổ chức khủng bố này đã kêu gọi "giết chết" Hoàng tử Harry sau khi an ninh của anh bị hạ cấp vào năm 2020, The Telegraph đưa tin. Luật sư cho biết lực lượng an ninh của Harry biết được Al-Qaeda công bố một thông điệp rằng "vụ ám sát Harry sẽ làm hài lòng cộng đồng Hồi giáo".

Mối lo ngại về an ninh của Hoàng tử Harry một phần xuất phát từ nghĩa vụ quân sự của anh và sự chú ý của công chúng mà nó mang lại. Anh từng phục vụ 2 chuyến công tác ở Afghanistan với Quân đội Anh, những trải nghiệm mà sau này Harry đã viết trong hồi ký Spare. Trong cuốn sách, anh nói về vai trò của mình trong các hoạt động chiến đấu và tác động lâu dài của nghĩa vụ này, điều đã thu hút sự chú ý của các nhóm cực đoan.

Hoàng tử Harry và cuộc chiến pháp lý nảy lửa với hoàng gia Anh

Đội ngũ pháp lý của Công tước xứ Sussex mô tả vụ kiện an ninh là cuộc chiến giành mạng sống của anh. Phần lớn lập luận được đưa ra vào ngày 9.4, ngày thứ 2 của phiên tòa, tập trung vào thực tế là không có đánh giá rủi ro chính thức nào được hoàn thành khi quyền an ninh tự động của Harry bị tước bỏ vào năm 2020, khi anh và vợ, Meghan Markle, từ bỏ vai trò hoàng gia của họ.

Thay vào đó, chính phủ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về an ninh do người nộp thuế tài trợ, trao cho anh thỏa thuận từng trường hợp dựa trên nhu cầu hiện tại.

"Người ta không được quên con người của vụ án này. Có một người ngồi sau tôi, người mà sự an toàn, an ninh và mạng sống của người đó đang bị đe dọa", luật sư Fatima của Harry đã nói trong một bản tóm tắt đầy cảm xúc vào tuần trước.

"Sự hiện diện của anh ấy ở đây và trong suốt quá trình kháng cáo này là minh chứng rõ ràng cho thấy kháng cáo có ý nghĩa như thế nào đối với anh và gia đình", Fatima nói tiếp.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang nuôi dạy 2 con: Hoàng tử Archie (5 tuổi), Công chúa Lilibet (3 tuổi) ở California. Các luật sư trước đó từng nói rằng anh "không cảm thấy an toàn" khi đưa gia đình đến Vương quốc Anh sau khi mất đi sự bảo vệ của cảnh sát do người nộp thuế tài trợ.

Meghan Markle và Harry đang sống ở Mỹ cùng 2 con ẢNH: AFP

Bản tóm tắt công khai các ý kiến đóng góp trong phiên họp kín mà People có được đã nhấn mạnh rằng, Hoàng tử Harry vẫn chưa nhận được bản phân tích quyết định và thỏa thuận an ninh dành cho anh hiện nay là "không đầy đủ, không phù hợp và không hiệu quả".

Cảm thấy "kiệt sức và choáng ngợp", Hoàng tử Harry chia sẻ với tờ People khi rời tòa án vào ngày 9.4 rằng: "Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi được xác nhận bởi toàn bộ thông tin pháp lý trong vụ án này. Điều đó thực sự đáng buồn".

Anh cho biết trong bài viết độc quyền trên tạp chí People rằng: "Mọi người sẽ bị sốc trước những thông tin đang bị che giấu".

Harry từ lâu đã cho rằng với tư cách là người đứng đầu chính phủ mang tính nghi lễ, việc cha anh - Vua Charles - có quyền giúp khôi phục lại sự bảo vệ mà anh đang đấu tranh càng làm trầm trọng thêm khoảng cách giữa họ.

Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra trong những tuần tới và một nguồn tin thân cận với nhóm luật sư của Hoàng tử Harry cho biết họ "lạc quan một cách thận trọng" về kết quả. Tờ Times đưa tin bên thua cuộc sẽ phải trả số tiền bồi thường khoảng 1,9 triệu USD.