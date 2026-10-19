Hoàng tử William khôi phục danh xưng cho Công nương Diana sau khi Vua Charles qua đời?

Theo StyleCaster ngày 18.10, các nguồn tin hoàng gia tiết lộ Hoàng tử William dự định thực hiện một thay đổi quan trọng sau khi trở thành Quốc vương Anh. Cụ thể, William được cho là sẽ khôi phục danh xưng Her Royal Highness (HRH), tức Vương phi Điện hạ, cho Công nương Diana.

Công nương Diana mất danh xưng HRH sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn Thái tử Charles năm 1996, điều này được cho là đã gây tổn thương sâu sắc cho bà và trở thành vấn đề William muốn giải quyết Ảnh: Reuters

William muốn thực hiện lời hứa với mẹ

Công nương Diana qua đời vào tháng 8.1997, khi mới 36 tuổi. Sau khi ly hôn Thái tử Charles vào năm 1996, bà mất danh xưng HRH theo thỏa thuận ly hôn. Một nguồn tin hoàng gia cho biết quyết định này được cho là đã khiến William "bị tổn thương sâu sắc". Vì vậy, việc khôi phục danh xưng cho mẹ được xem là cách có ý nghĩa để anh tôn vinh bà. Một số nguồn tin trước đó cho rằng William sẽ thực hiện thay đổi này vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Công nương Diana. Tuy nhiên, nguồn tin của Radar Online lưu ý rằng Hoàng tử William "không muốn biến dịp kỷ niệm thành cuộc cạnh tranh với em trai". Hoàng tử Harry được cho là đang sản xuất một bộ phim tài liệu truyền hình về cuộc đời mẹ để đánh dấu cột mốc này. "William thiên về một sự tri ân lâu dài, kín đáo hơn là một chương trình truyền hình hay lễ tưởng niệm công khai cầu kỳ", người trong cuộc tiết lộ.

Nguồn tin cũng cho biết việc khôi phục danh xưng sẽ giúp William thực hiện lời hứa mà anh được cho là từng dành cho mẹ khi còn nhỏ. Theo đó, William từng hứa sẽ trả lại danh xưng hoàng gia cho Diana khi anh trở thành vị vua mới của Hoàng gia Anh. Dù được cho là rất muốn khôi phục danh xưng cho mẹ, Hoàng tử William sẽ phải chờ đợi. Theo nguồn tin của Radar Online, anh hiểu rằng quyết định này sẽ khiến Vua Charles III tức giận, vì vậy chỉ có thể thực hiện sau khi cha qua đời.

Trong một bài viết khác trước đó, các nguồn tin cũng nhận định đây là vấn đề "cực kỳ nhạy cảm" đối với Vua Charles III. Theo những người này, nhà vua được cho là "tức giận" trước những tin đồn về kế hoạch của con trai. "Bất cứ điều gì liên quan đến tước hiệu của Diana đều có nguy cơ khơi lại một trong những giai đoạn đau đớn nhất trong lịch sử gia đình hoàng gia. Charles không muốn những quyết định đó tiếp tục bị đưa ra tranh luận công khai", một nguồn tin chia sẻ. Người này nói thêm: "Nhưng với William, chuyện này không nhằm công kích cha mình. Anh vẫn nhớ nỗi đau của mẹ khi bị tước danh xưng HRH. Vì vậy, anh luôn mong muốn khôi phục điều này cho bà như một cách bù đắp những tổn thương trong quá khứ".