Hoàng tử William phản đối em trai làm phim về Công nương Diana

Theo Radar Online hôm 2.10, Hoàng tử William không đồng tình với kế hoạch sản xuất phim về Công nương Diana của Hoàng tử Harry. Dự án được cho là dự kiến phát hành vào năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997.

Dù qua đời đã lâu nhưng cuộc đời và những năm tháng trong Hoàng gia Anh của Công nương Diana vẫn tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng Ảnh: Reuters

William e ngại bộ phim mới sẽ đào sâu thêm bí mật về Hoàng gia Anh

Một số chuyên gia cho rằng William lo ngại Harry và Meghan Markle sẽ tiếp tục khai thác những câu chuyện liên quan đến Hoàng gia Anh để phục vụ các dự án thương mại. Tuy nhiên, đây là nhận định từ giới báo chí và phía cung điện được cho là đã bác bỏ một số thông tin liên quan. "Điều này khiến William nhớ lại những gì từng xảy ra với cuốn hồi ký Spare gây chấn động của em trai", một nguồn tin nói với Radar Online, đề cập đến cuốn tự truyện gây nhiều tranh cãi mà Harry phát hành năm 2023.

Theo nguồn tin này, William lo ngại bộ phim có thể tiết lộ thêm những bí mật riêng tư về Hoàng gia Anh. Mối quan hệ giữa hai anh em được cho là ngày càng xa cách, trong khi Vua Charles III rơi vào tình thế khó xử khi phải đứng giữa hai con trai. Các nguồn tin cho biết William không hài lòng khi Vua Charles III chào đón Harry và gia đình trở lại Anh vào tháng 8. "Khi cha qua đời, William dự định sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Harry", một nguồn tin tuyên bố. Theo người này, Harry có thể trở thành nhân vật không còn được chào đón trong các hoạt động liên quan đến Hoàng gia Anh.

Một số nguồn tin còn cho rằng thông tin về dự án phim đã khiến mâu thuẫn giữa hai anh em trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi Meghan Markle được cho là cũng có thể tham gia. "Đối với William, đây là giới hạn không thể quay lại như trước", một nguồn tin khác nói. Các chuyên gia dự đoán William có thể càng phản đối nếu Harry và Meghan Markle đưa dự án tới Netflix, nền tảng từng gây tranh luận với cách tái hiện Hoàng gia Anh trong loạt phim The Crown.

Ở chiều ngược lại, các nguồn tin cho biết Harry tin rằng việc tưởng nhớ mẹ là "trách nhiệm" của mình và cho rằng câu chuyện về Công nương Diana vẫn chưa được kể đầy đủ. Chuyên gia hoàng gia Hilary Fordwich nhận định Vua Charles III và Vương hậu Camilla có thể không mong muốn dự án được thực hiện, bởi nó có khả năng khiến công chúng nhắc lại mối quan hệ tình cảm gây tranh cãi giữa hai người trong quá khứ. "Cả nhà vua lẫn Camilla đều không muốn dư luận tập trung quá nhiều vào Diana. Vua Charles chắc chắn sẽ không hào hứng với viễn cảnh cả một năm tới đều được dành để nhắc về cái chết của Công nương Diana", bà Hilary Fordwich nói với Radar Online.

Trong một diễn biến khác, Vua Charles III gần đây đã nhắc lại trong thư gửi các quan chức chính phủ rằng Harry và Meghan Markle vẫn là những thành viên Hoàng gia Anh không đảm nhiệm công vụ. Vị thế này không thay đổi kể từ khi hai người rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển tới California (Mỹ) sinh sống. Theo các nguồn tin, dự án về Công nương Diana chỉ là một trong nhiều vấn đề mà Harry và Meghan Markle đang phải đối mặt trong bối cảnh quan hệ với Hoàng gia Anh tiếp tục căng thẳng. "Harry và Meghan đang có rất nhiều việc phải xử lý: dự án về Diana, William, rồi Charles. Sẽ rất đáng chú ý để xem họ đối mặt với sức ép này như thế nào", một nguồn tin nhận định.