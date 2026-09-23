Hồi ký về Công nương Diana gây sốt

Ngay khi vừa lên kệ tại Anh hôm 22.9 (giờ địa phương), cuốn hồi ký Swan Song: Diana, My Sister của Earl Charles Spencer, em trai cố Công nương Diana, nhanh chóng "cháy hàng". Theo ghi nhận của Reuters, độc giả khắp nước Anh săn đón nhiệt tình khiến cuốn sách lập tức chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng những tác phẩm bán chạy nhất trên Amazon.

Những góc khuất xoay quanh Công nương Diana

Sức hút mãnh liệt này đến từ việc những đoạn trích công bố trước đó đã tràn ngập các trang nhất báo chí và các câu chuyện bàn tán của người dân suốt cả tuần. Trong cuốn sách, ông Spencer xới lại cuộc hôn nhân nhiều sóng gió giữa chị gái mình và Thái tử Charles (nay là Vua Charles III), cùng tiết lộ gây chấn động về thái độ của ông Charles trong những giờ đầu sau tai nạn thảm khốc năm 1997.

Cuốn hồi ký Swan Song: Diana, My Sister được bày bán tại một hiệu sách ở London (Anh) ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Là người từng đọc bài điếu văn đi vào lịch sử tại tang lễ chị gái năm 1997, ông Spencer cho biết bản thân viết cuốn sách nhằm làm sáng tỏ sự thật với tư cách "người chứng kiến lịch sử". Tác giả mô tả tác phẩm như một câu chuyện mộc mạc, đầy tình cảm và đúng sự thật về chị gái mình, người đã trở thành biểu tượng toàn cầu chỉ sau một đêm.

Theo Reuters, tác giả kể lại cuộc gọi với Thái tử Charles ngay khi thông tin Diana qua đời được xác nhận: "Khác với những người gọi điện đến trong bàng hoàng và thương tiếc, ông ấy lại nghe có vẻ vui mừng...". Ông Spencer bình luận thêm rằng nhìn lại lúc đó, ông cho rằng phản ứng đầu tiên của Thái tử Charles là nghĩ về việc sự kiện này giúp ông kết hôn với người phụ nữ mình yêu, hơn là trân trọng sự mất mát của người mà ông không yêu.

Những tiết lộ này khơi lại bi kịch cay đắng trong quá khứ. Diana mới 20 tuổi khi bước vào đám cưới như cổ tích với Thái tử Charles năm 1981 trước sự chứng kiến của cả thế giới. Dù có hai con chung, mối quan hệ nhanh chóng rạn nứt vì sự xuất hiện của bà Camilla Parker Bowles, dẫn đến cuộc ly hôn năm 1996 - một năm sau khi Diana cay đắng chia sẻ trên sóng BBC câu nói kinh điển: "Có ba người trong cuộc hôn nhân này, nên nó hơi chật chội".

Trước những cáo buộc nặng nề, Hoàng gia Anh lập tức đưa ra phản hồi cứng rắn nhằm tránh để Vua Charles bị lôi kéo vào giai đoạn nhạy cảm này. Hãng tin Reuters trích tuyên bố từ Hoàng gia Anh: "Đức Vua hiểu rằng nỗi đau mất mát người thân có thể làm lu mờ lý trí, ảnh hưởng đến phán đoán và làm sai lệch ký ức theo thời gian".

Sức hút chưa từng phai mờ

Bên ngoài một hiệu sách lớn ở trung tâm London (Anh), không ít người xếp hàng mua sách chỉ vì tò mò. Ông Chris Imafidon (71 tuổi) chia sẻ với Reuters rằng dù chưa hẳn tin vào mọi thông tin, ông vẫn muốn tự mình đọc. Trong khi đó, bà Mary Scheible (69 tuổi) bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về ký ức tuổi thơ và tình cảm gia đình của Công nương Diana.

Cuốn sách mới ra mắt của ông Charles Spencer, em trai cố Công nương Diana - thu hút sự chú ý Ảnh: Reuters

Sự kiện ra mắt sách diễn ra đúng thời điểm chiếc váy lụa đen huyền thoại, bộ trang phục từng được Diana mặc năm 1994 ngay sau khi Charles công khai thừa nhận ngoại tình, đang được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby's (London). Hãng tin Reuters cho biết chiếc váy "báo thù" này chuẩn bị được trưng bày ở Hồng Kông, Geneva và New York trước khi lên sàn đấu giá vào tháng 12 tới, với mức khởi điểm từ 150.000 - 300.000 USD (khoảng 3,9 - 7,8 tỉ đồng).

Cả cuốn hồi ký lẫn chiếc váy xuất hiện cùng lúc như nhắc nhớ về sức hút trường tồn của Công nương Diana sau gần 30 năm kể từ ngày bà ra đi ở tuổi 36. Kết hôn năm 1981 và có với nhau hai hoàng tử William, Harry, cuộc hôn nhân cổ tích nhanh chóng rạn nứt trước khi chính thức khép lại bằng vụ ly hôn năm 1996. Sự ra đi thảm khốc của bà tại Paris (Pháp) từng đẩy Hoàng gia Anh vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Trao đổi với Reuters, bà Merete Lund Jensen (54 tuổi), một y tá nhi khoa tại London, đúc kết: "Mọi người đều yêu quý cô ấy, nên câu chuyện về Diana sẽ không bao giờ bị lãng quên".