Đấu giá chiếc xe gắn liền với màn 'váy trả thù' của Công nương Diana

Chiếc xe của đêm "váy trả thù" nổi tiếng

Thông tin từ nhà đấu giá The Market by Bonhams (Anh) đăng tải ngày 30.5.2026, chiếc xe của cố Công nương Diana được đưa ra đấu giá vào ngày 1.6. Phiên đấu giá dự kiến kéo dài đến ngày 8.6 trước khi xác định chủ sở hữu mới.

Đêm 29.6.1994 đi vào lịch sử như một trong những thời khắc gây chấn động nhất của Hoàng gia Anh. Trong khi Thái tử Charles lần đầu công khai thừa nhận ngoại tình với Camilla Parker Bowles trên sóng truyền hình quốc gia, Công nương Diana lại khiến cả thế giới ngỡ ngàng bằng một màn xuất hiện được xem là lời đáp trả mạnh mẽ và tinh tế nhất của bà.

Công chúa Diana (1961 - 1997) đến Phòng trưng bày Serpentine, London trong bộ váy của Christina Stambolian vào tháng 6 năm 1994 ẢNH: AFP/AP

Bước xuống từ chiếc Jaguar XJ40 Sovereign đen bóng trước Phòng trưng bày Serpentine (London) để tham dự dạ tiệc gây quỹ của tạp chí Vanity Fair, "đóa hồng nước Anh" khiến toàn bộ khán đài phải trầm trồ khi khoác lên mình chiếc váy đen trễ vai bó sát đầy táo bạo của nhà thiết kế Christina Stambolian.

Bộ trang phục táo bạo ấy đã phá vỡ những quy chuẩn khắt khe của hoàng gia và đi vào lịch sử với tên gọi “chiếc váy trả thù” (The Revenge Dress). Sáng hôm sau, hình ảnh Công nương Diana rạng rỡ, tự tin và hoàn toàn làm chủ tâm điểm truyền thông, xuất hiện dày đặc trên trang nhất các tờ báo lớn, gần như lấn át mọi sự chú ý dành cho màn phân trần của Thái tử Charles.

Tình trạng nguyên vẹn như mới

Theo nhà đấu giá The Market by Bonhams, chiếc Jaguar này được giao cho hoàng gia lần đầu tiên vào tháng 3.1994 và phục vụ Công nương Diana cho đến vài tháng trước khi bà qua đời vào năm 1997. Trong thời gian phục vụ, chiếc xe từng đưa bà tham dự nhiều sự kiện chính thức, nổi bật là chuyến thăm Trường Hoàng gia dành cho người mù năm 1995 và buổi dùng bữa trưa tại khách sạn Brown năm 1996. Sau khi rời đội xe hoàng gia, phương tiện này được một nhà sưu tầm tư nhân mua lại và gìn giữ cẩn thận trong gara suốt nhiều năm.

Dù đã trải qua hơn 30 năm, chiếc xe mới chỉ chạy 45.000 dặm (khoảng 72.400 km). Toàn bộ phần nội thất bọc da màu kem kết hợp với các chi tiết trang trí bằng gỗ cao cấp vẫn giữ được độ sắc nét và nguyên vẹn như mới. Đặc biệt, một dấu tích minh chứng cho thời kỳ chiếc xe còn phục vụ gia đình Windsor là nút bấm an toàn nhỏ gọn tích hợp trên tay vịn trung tâm vẫn được giữ lại nguyên vẹn.

Dù hàng thập niên đã trôi qua, những di sản về phong cách và bản lĩnh sống của Công nương Diana vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với công chúng

ẢNH: AP

Ông Mark Livesey - Giám đốc điều hành của nhà đấu giá The Market - nhận định giá trị của chiếc xe không chỉ nằm ở kỹ thuật cơ khí đơn thuần: “Một mặt, đó là một chiếc Jaguar sản xuất năm 1994, nhưng mặt khác, nó còn là chứng nhân lịch sử từng thuộc sở hữu của hoàng gia và do chính cố Công nương Diana sử dụng. Việc sở hữu một báu vật mang đậm dấu ấn cá nhân của bà chắc chắn sẽ đẩy giá trị chiếc xe lên đáng kể".

Nhà đấu giá tin rằng chiếc Jaguar này có thể dễ dàng vượt qua mức giá ước tính ban đầu là 100.000 bảng Anh (tương đương khoảng 135.000 USD). The Market cũng chính là đơn vị từng tổ chức đấu giá thành công nhiều phương tiện của các nhân vật tầm cỡ như chiếc Daimler của Nữ hoàng Elizabeth II, xe Range Rover của George Michael hay chiếc BMW của tài tử Sean Connery.

Sức hút từ những chiếc xe gắn liền với cuộc đời Công nương Diana chưa bao giờ giảm nhiệt đối với công chúng. Trước đó, vào năm 2022, chiếc Ford Escort RS Turbo màu đen của bà từng tạo nên kỷ lục khi được bán đấu giá thành công với mức 650.000 bảng Anh (khoảng 850.000 USD tại thời điểm đó).