Bí mật được Nữ hoàng Elizabeth II giữ kín với cả gia đình

Màn nhảy dù "gây sốc" của Nữ hoàng Elizabeth II

Theo tờ HELLO!, một trong những bí mật lớn nhất được Nữ hoàng Elizabeth II cố giữ kín tuyệt đối với gia đình suốt nhiều tháng trời chính là màn lấn sân diễn xuất đầy ngoạn mục tại Thế vận hội Olympic London 2012.

Tại lễ khai mạc, hàng triệu khán giả tại sân vận động và hàng tỉ người xem truyền hình toàn cầu đã hoàn toàn bất ngờ. Trong một video clip ngắn dàn dựng theo phong cách phim điệp viên James Bond, Nữ hoàng Elizabeth II đã tự mình thủ vai và sánh bước cùng tài tử Daniel Craig xuất phát từ Cung điện Buckingham. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân vận động và khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc một nhân vật trong trang phục của Nữ hoàng dũng cảm nhảy dù xuống trung tâm lễ đài.

Theo Emily Nash của tờ HELLO!, người trực tiếp đưa tin tại sân vận động thời điểm đó, khoảnh khắc Nữ hoàng xuất hiện trên màn hình đã khiến cả khán đài đồng loạt bật lên những tiếng thở hổn hển vì kinh ngạc. Dù cảnh nhảy dù thực tế được thực hiện bởi diễn viên đóng thế, việc Nữ hoàng đồng ý tham gia một tiểu phẩm giải trí táo bạo và đầy bất ngờ như vậy vẫn là điều chưa từng có trong lịch sử hoàng gia Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II nở nụ cười rạng rỡ đầy hóm hỉnh trong một sự kiện hoàng gia ẢNH: AP

"Qua mặt" toàn bộ con cháu trong Hoàng gia

Bà Ailsa Anderson - cựu thư ký của Nữ hoàng, tiết lộ trong chương trình podcast A Right Royal rằng kế hoạch này được giữ bí mật ở cấp độ cao nhất. Khi đạo diễn Danny Boyle đề xuất ý tưởng, Nữ hoàng đã gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự.

"Rõ ràng mọi thứ đã được giữ kín tuyệt đối. Không một thành viên nào trong Hoàng gia được biết trước về điều đó", bà Ailsa chia sẻ. Sự bất ngờ ấy cũng hiện rõ trên khán đài khi các cháu của Nữ hoàng, trong đó có Zara và Mike Tindall, không giấu được vẻ ngỡ ngàng trước màn xuất hiện đầy bất ngờ của bà.

Cả hoàng tử William và Harry sau đó cũng thẳng thắn thừa nhận họ hoàn toàn bị bà nội "qua mặt". Hoàng tử William cho biết: "Thật sự chúng tôi không được nghe bất kỳ điều gì, bí mật được giữ kín đến mức đáng kinh ngạc".

Trong khi đó, Hoàng tử Harry hóm hỉnh đùa rằng: "Chúng tôi đều ngạc nhiên về sở thích nhảy dù bí mật của bà nội. Bà diễn xuất xuất sắc đến mức tôi nghĩ bà xứng đáng được mời đóng vai chính cho tập phim James Bond tiếp theo".

Bà Ailsa Anderson nhận định, cố Nữ hoàng là một người sẵn sàng mạo hiểm, sở hữu khiếu hài hước và luôn đặt lợi ích, niềm vui của quốc gia lên trên hết. Tinh thần này một lần nữa được bà thể hiện qua vở kịch trà chiều cùng chú gấu Paddington tại Đại lễ Bạch kim sau đó.

Cố Nữ hoàng Elizabeth II là vị quân chủ trị vì lâu đời nhất trong lịch sử vương quyền Anh quốc với hơn 70 năm tại vị ẢNH: AP

Bên cạnh đó, khiếu hài hước của Nữ hoàng Elizabeth II còn được thể hiện rõ trong cuộc sống đời thường tại cung điện. Theo ông Gyles Brandreth, tác giả cuốn tiểu thuyết Elizabeth: An Intimate Portrait (Elizabeth: Một Chân Dung Thân Mật), cố Nữ hoàng là một người có tài bắt chước các giọng địa phương và nhân vật khác nhau vô cùng điêu luyện. Ngay cả khi đã ngoài 80 tuổi, bà vẫn có thể vừa ôm một cây đàn banjo tưởng tượng, vừa vui vẻ hát vang ca khúc truyền thống hoặc diễn lại một phân cảnh phim thiếu nhi với đầy đủ biểu cảm của các diễn viên nhí.

Đặc biệt, nhờ nhiều năm sống tại Lâu đài Windsor ở Anh, Nữ hoàng còn sở hữu một tài năng ít người biết đến: khả năng giả thanh vô cùng điêu luyện. Theo tiết lộ của Gyles Brandreth, cố Nữ hoàng có thể mô phỏng màn hạ cánh của siêu phi cơ Concorde một cách đầy thuyết phục. Từ tiếng càng đáp hạ xuống, âm thanh động cơ thay đổi cho đến tiếng bánh xe rít lên khi chạm đường băng, tất cả đều được bà tái hiện sống động chỉ bằng giọng nói của mình.