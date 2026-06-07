Sự thật về cuộc gặp gỡ bí mật giữa Công nương Diana và John F. Kennedy Jr.

Theo Daily Mail, cuốn sách The Kennedys and the Windsors của tác giả Caroline Hallemann vừa công bố những chi tiết chưa từng tiết lộ về cuộc hẹn giữa Công nương nước Anh và "người tình Madonna" John F. Kennedy Jr. tại khách sạn Carlyle (New York, Mỹ) vào tháng 12.1995.

Trái với nhiều lời đồn đoán, cuộc gặp không phải một buổi hẹn hò bí mật mà là cuộc trao đổi liên quan đến công việc. Khi ấy, John F. Kennedy Jr. đang nỗ lực mời Công nương Diana xuất hiện trên trang bìa George, tạp chí mới do anh sáng lập.

Tác giả cuốn sách cho biết con trai cố Tổng thống Mỹ đã chuẩn bị nhiều ý tưởng cho buổi chụp hình. Một trong số đó là để Diana đội chiếc mũ ba sừng gắn với thời kỳ chiến tranh giành độc lập của Mỹ. Ý tưởng khác là ghi lại hình ảnh công nương ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc Limousine với cửa kính kéo lên một nửa nhằm tránh sự đeo bám của các tay săn ảnh.

Đáng chú ý, hình ảnh này gợi liên tưởng đến những gì xảy ra chưa đầy hai năm sau đó, khi Công nương Diana thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô tại Paris trong lúc chiếc xe chở bà bị các paparazzi truy đuổi.

Dù bị từ chối lời mời hợp tác cho Tạp chí George, John F. Kennedy Jr. vẫn không tiếc lời khen ngợi sắc vóc của Công nương nước Anh

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Mối liên hệ đặc biệt giữa Công nương Diana và John F. Kennedy Jr.

Mặc dù John F. Kennedy Jr. rất tâm huyết với dự án, Công nương Diana đã đưa ra quyết định từ chối ngay trước khi nghe anh trình bày. Lý do được đưa ra là vương phi xứ Wales cần thấy tạp chí này thực sự thành công trước khi đồng ý làm gương mặt đại diện, bởi ngay cả khi có một người nhà Kennedy đứng đầu, sự thành bại của ấn phẩm vẫn là một ẩn số.

Cuốn sách trích dẫn lời từ chối khéo léo của Diana: "Mọi thứ rất tuyệt, John. Cảm ơn anh. Nhưng mong anh thứ lỗi cho tôi lần này, tôi rất sẵn lòng xuất hiện trên ấn phẩm thứ 50 hoặc 100 của anh". Khi trở lại văn phòng, trước sự tò mò của các biên tập viên, con trai cố Tổng thống Mỹ ngậm ngùi thừa nhận: "Cô ấy đã lắc đầu. Nhưng phải công nhận cô ấy có một đôi chân tuyệt đẹp".

Cựu thư ký riêng của Diana, ông Patrick Jephson, cùng cựu Tổng biên tập Tina Brown cho biết công nương vẫn đồng ý gặp mặt vì ngưỡng mộ cách John F. Kennedy Jr. đối diện với áp lực truyền thông từ khi còn nhỏ. Bà thậm chí hy vọng Hoàng tử William sau này có thể học hỏi được sự điềm tĩnh và bản lĩnh ấy.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn tiết lộ một lý do mang màu sắc hài hước hơn. Theo các nguồn tin, Diana muốn trêu chọc chị dâu Sarah Ferguson, Vương phi xứ York, bởi John F. Kennedy Jr. khi đó được xem là hình mẫu lý tưởng và là người mà Ferguson đặc biệt ngưỡng mộ.

Cái chết của Công nương Diana từng đẩy Carolyn Bessette - vợ John F. Kennedy Jr., vào chuỗi ngày sống ẩn dật vì nỗi sợ hãi truyền thông

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Cuốn sách cũng hé lộ những điểm giao thoa đầy bi kịch giữa gia tộc Kennedy và Vương thất Anh. Sau khi Công nương Diana qua đời vào năm 1997, Carolyn Bessette - vợ của John F. Kennedy Jr. - được cho là rơi vào trạng thái lo âu kéo dài trước sức ép từ truyền thông và giới săn ảnh.

Từng ngồi ngay phía sau Công nương Diana tại lễ tang của nhà thiết kế Gianni Versace chỉ một tháng trước đó, Carolyn ngày càng bị ám ảnh bởi nguy cơ trở thành mục tiêu của báo giới. Theo cuốn sách, nỗi bất an khiến cô hạn chế xuất hiện nơi công cộng, dành phần lớn thời gian trong căn hộ ở New York và luôn lo ngại bị các tay săn ảnh theo dõi.

Bi kịch tiếp tục xảy đến với gia đình Kennedy hai năm sau đó. Năm 1999, John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette và chị gái của ông là Lauren Bessette đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ngoài khơi Martha's Vineyard. Sự ra đi của họ khép lại một trong những câu chuyện được công chúng Mỹ quan tâm nhất vào cuối thế kỷ 20.