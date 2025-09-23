Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản - nguồn hy vọng cho sức khỏe

Thông tin dịch vụ
23/09/2025 08:00 GMT+7

Ngày nay con người sống trong môi trường bị ô nhiễm: không khí, thức ăn, nước… Những tác nhân đó có thể gây nên nhiều căn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Với những tiến bộ của khoa học, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm ra hoạt chất Fucoidan - thành phần tự nhiên của đại dương, là tên gọi của hoạt chất siêu nhờn có trong tảo nâu Mozuku và Mekabu.

- Ảnh 1.

Hoạt chất Fucoidan được chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku, Mekabu khi kết hợp tinh chất sợi nấm Agaricus theo công thức độc đáo giúp phát huy hiệu quả tương hỗ.

Đây là món quà từ thiên nhiên giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho mọi người. Hoạt chất Fucoidan được chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku, Mekabu khi kết hợp tinh chất sợi nấm Agaricus theo công thức độc đáo giúp phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Hiện nay, TPBVSK Fucoidan Umi No Shizuku với thành phần chính là hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện đang được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

- Ảnh 2.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU dạng viên. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus, vỏ viên nang HPMC

- Ảnh 3.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU dạng nước. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus. Đặc trưng, hương vị Vitamin C, dạng nước dễ uống với hàm lượng fucoidan, cùng với Vitamin C, E, B2, B6.

Fucoidan Umi No Shizuku - thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản - hiện đã có hai văn phòng chính thức tại TP.HCM và Hà Nội.

Văn phòng Fucoidan Umi No Shizuku tọa lạc tại khu vực trung tâm, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm.

Tại đây, khách hàng có cơ hội tiếp cận với những nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Fucoidan và nhận được những thông tin chính xác, đầy đủ để an tâm lựa chọn và mua hàng chính hãng.

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe. Xin hãy liên hệ với chúng tôi để chăm sóc cho bạn một sức khỏe thật tốt. Để tư vấn và đặt hàng xin hãy liên hệ Công ty TNHH UMI NO SHIZUKU:

Văn phòng HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM. Hotline: 0916 753 108

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hotline: 0934 020 210

Tổng đài miễn cước phí: 1800 558 802

Website: www.kfucoidan.com.vn

GPQC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

