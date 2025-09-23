Hoạt chất Fucoidan Nhật Bản - nguồn hy vọng cho sức khỏe

Hiện nay, TPBVSK Fucoidan Umi No Shizuku với thành phần chính là hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện đang được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU dạng viên. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus, vỏ viên nang HPMC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU dạng nước. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus. Đặc trưng, hương vị Vitamin C, dạng nước dễ uống với hàm lượng fucoidan, cùng với Vitamin C, E, B2, B6.

Fucoidan Umi No Shizuku - thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản - hiện đã có hai văn phòng chính thức tại TP.HCM và Hà Nội.

Văn phòng Fucoidan Umi No Shizuku tọa lạc tại khu vực trung tâm, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm.

Tại đây, khách hàng có cơ hội tiếp cận với những nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Fucoidan và nhận được những thông tin chính xác, đầy đủ để an tâm lựa chọn và mua hàng chính hãng.

