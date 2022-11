Hoạt động kinh doanh PVcomBank tăng trưởng tích cực

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố thông tin tổng tài sản trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 202.000 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2021; tỷ lệ an toàn vốn duy trì ở mức hơn 9%.

Tính đến hết 30.9.2022, thu nhập lãi thuần của PVcomBank đạt gần 1.900 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả vượt trội sau 9 tháng với tỷ lệ tăng trưởng 238% so với cùng kỳ, đạt hơn 500 tỉ đồng. Ngân hàng dành ra hơn 410 tỉ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đóng góp vào kết quả lợi nhuận chung của toàn ngân hàng, phần lớn nhờ vào việc tăng trưởng kinh doanh ở mảng bán lẻ, phát triển khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với các chiến lược phát triển sản phẩm đa dạng, hiện đại. Cùng với đó, kết quả huy động vốn từ tổ chức và cá nhân của toàn hàng đạt hơn 163.200 tỉ đồng, trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn bình quân tăng trưởng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước.





Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, PVcomBank cũng tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và chất lượng, ưu tiên quản trị rủi ro và thu hồi các khoản nợ cần xử lý. Tính đến 30.9, tổng dư nợ cho vay khách hàng của PVcomBank đạt hơn 96.300 tỉ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2021. Nhờ việc quản trị hiệu quả chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Hiện nay, PVcomBank đang tập trung vào chuyển đổi số, đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo quản trị rủi ro… góp phần thay đổi cách tương tác, tiếp cận với khách hàng. Tính hết quý 3, tổng giá trị giao dịch điện tử đạt xấp xỉ 309.000 tỉ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng thẻ tín dụng phát hành thành công và giá trị giao dịch chi tiêu bình quân qua thẻ tín dụng PVcomBank tăng lần lượt là 34% và 41% so với cuối năm 2021.