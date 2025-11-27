Học chữ để giã từ ma túy

Lớp học trong phòng họp

Gọi là lớp, nhưng chỉ có 4 - 5 học viên. Đó là những người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Nghệ An). Cơ sở này được hợp lại từ 3 trung tâm cai nghiện cũ, đóng ở 3 vị trí khác nhau và có 3 lớp học xóa mù chữ. Lớp học được tổ chức trong phòng họp của trung tâm.

Các học viên tiếp xúc với bảng chữ cái ẢNH: K.H

Các lớp học này được khai giảng từ đầu tháng 10 vừa qua, mỗi tuần học 3 buổi. Đến nay, các học viên đã viết được họ tên của mình và các thành viên trong gia đình. Đại úy Nguyễn Thị Yến và chị Nguyễn Thị An Gia, cán bộ giáo dục, dạy nghề của cơ sở cai nghiện ma túy số 1, là hai trong số các giáo viên đứng lớp dạy các lớp học này.

Sau 3 năm sa vào ma túy, anh Vi Văn Là (32 tuổi, ngụ Nghệ An) được gia đình đưa đi cai nghiện. Sinh ra ở miền núi, gia đình nghèo, anh Là không biết chữ và chỉ viết được mỗi cái tên của mình. "Mình chỉ viết được tên để ký vào giấy tờ thôi, còn họ của mình thì không viết được", anh Là tâm sự.

Hơn 1 năm cai nghiện, anh Là đã quên được ma túy và khi nghe cán bộ thông báo mở lớp học chữ, anh muốn học nhưng lại ngại không học được. Biết được tâm lý ngại ngùng của học viên, các cán bộ cơ sở cai nghiện đã gặp riêng anh Là để động viên. "Ban đầu cũng ngại tay mình cứng, khó cầm bút để viết, nhưng nghe cán bộ nói 5 ngày không học được thì 10 ngày, biết chữ mới đọc được chữ, trẻ con còn làm được, mình người lớn ngại gì, nên cũng an tâm học", anh Là kể.

Không quá khó như mường tượng ban đầu, được 2 nữ cán bộ tận tình chỉ dạy, sau mấy buổi tiếp xúc với chữ cái và ghép vần, anh Là đã đọc, viết được các từ có cấu trúc đơn giản. Anh Là còn gần 2 tháng nữa là hoàn thành đợt cai nghiện ma túy và cũng đã "nghiện" học chữ. Anh nói: "Mình đang phải cố gắng nhiều để học được càng nhiều chữ càng tốt. Hết đợt cai nghiện này, mình sẽ tìm lớp học tiếp để sau này thuận lợi hơn trong cuộc sống và dễ tìm công ăn việc làm".

Cùng lớp học với anh Là, ông Vi Văn Phúc (53 tuổi) cũng đang cố gắng học chữ. Ông Phúc được đưa đến cai nghiện từ gần 2 năm trước. "Lần đầu tiên viết được tên mình, tôi sung sướng đến muốn khóc. Học chữ cũng khó nhưng rất thú vị. Tôi sẽ cố gắng học, để sau này về nhà khoe với con cháu", ông Phúc cười.

Học chữ để xa lánh ma túy

Chị Nguyễn Thị An Gia cho rằng xóa mù chữ cho học viên cai nghiện ma túy là không hề dễ dàng vì phần lớn các học viên mù chữ đều ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều người có thời gian dài sử dụng ma túy, sống khép mình nên khả năng tiếp thu bị hạn chế. Do đó, không chỉ cần chuyên môn và kỹ năng sư phạm, dạy chữ cho học viên cai nghiện còn đòi hỏi giáo viên phải biết nhẫn nại, kiên trì, khích lệ, động viên để tạo động lực cho các học viên, giúp họ bớt mặc cảm để có quyết tâm học hỏi.

Trung tá Trần Hồng Quân, Trưởng cơ sở cai nghiện số 1, cho biết từ ngày 1.3, các cơ sở cai nghiện được bàn giao cho công an quản lý. Việc dạy chữ, xóa mù chữ cho học viên là thực sự cần thiết vì nhiều học viên bị mù chữ ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hiểu biết pháp luật. Do đó, công tác giảng dạy được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng với mục tiêu là trong 3 tháng học viên đọc, viết được chữ cái và sau 6 tháng sẽ hoàn thành kỹ năng đọc, viết cơ bản.

Song song với việc học chữ, các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ sở thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa, lịch sử dân tộc, về tình cảm gia đình... để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các học viên đối với chính bản thân mình và đối với gia đình, xã hội. Đây cũng chính là động lực để họ tuân thủ nghiêm quy trình điều trị cai nghiện, chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hòa nhập cuộc sống sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy.