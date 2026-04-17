‘Học đến khi tan đá’ là gì mà giới trẻ rần rần làm theo?

Từ đá tan đến nến tắt, bún bò rã đông…

Trào lưu "học đến khi tan đá" đang lan rộng trên TikTok, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia nhờ cách học lạ và mang tính thử thách. Từ một cốc đá đơn giản, nhiều phiên bản biến tấu hài hước như bún bò đông lạnh hay trái cây tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú.

Theo đó, người tham gia thử thách sẽ đặt một cốc đá bên cạnh, bắt đầu học hoặc làm việc và chỉ dừng lại khi đá tan hoàn toàn. Thời gian kéo dài bao lâu phụ thuộc vào "độ lì" của đá, cũng như điều kiện môi trường xung quanh.

Thử thách đang được rất nhiều người trẻ tham gia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trào lưu này được cho là bắt nguồn từ cộng đồng sáng tạo nội dung trên các nền tảng video ngắn quốc tế như TikTok, Douyin trước khi lan rộng sang nhiều quốc gia và du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây. Với cách thức đơn giản nhưng dễ tạo tò mò, thử thách nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác của đông đảo người trẻ sử dụng mạng xã hội.

Từ phiên bản ban đầu, cư dân mạng liên tục sáng tạo thêm nhiều… biến thể. Không ít người thay đá bằng các vật thể khác như hạt nở, trái cây hay thậm chí là đồ ăn đông lạnh. Bên cạnh đó, thử thách "học đến khi nến tắt" cũng được xem là một biến thể tương tự, góp phần làm phong phú thêm trào lưu này.

Thử thách rất thú vị, nhưng…

Là một trong những người sớm thử sức với cách học này, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Thăng Long, cho biết đã biết đến hình thức này từ khi trào lưu chưa phổ biến.

"Lúc đó mình thấy khá hay nên thử làm theo, rồi tự nghĩ ra thêm nhiều biến thể như dùng hạt nở, hoa quả… Sau này khi nhiều người bắt đầu làm lại thì trend mới dần bùng nổ", Ngọc Ánh chia sẻ.

Theo nữ sinh, thời gian thực hiện thử thách phụ thuộc vào từng "đạo cụ". Với đá, thời gian tan có thể kéo dài từ 9 - 11 tiếng đồng hồ, trong khi các vật thể khác thường dao động khoảng 3 - 4 tiếng đồng hồ. Ban đầu, việc liên tục chú ý đến quá trình đá tan khiến cô dễ bị xao nhãng, nhưng dần dần lại trở thành cách giúp hạn chế sử dụng điện thoại và tăng khả năng tập trung.

Từ đá tan, đến bún bò rã đông và nhiều biến thể độc đáo của trào lưu này đang được lan rộng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Điều khiến mình thích nhất là cảm giác tò mò, không biết bao lâu thì đá tan hay các vật thể sẽ thay đổi như thế nào. Khi xem lại video timelapse (video tua nhanh thời gian), quá trình học cũng trở nên thú vị hơn", cô nói.

Ngọc Ánh cho biết bản thân tham gia không hẳn vì chạy theo trào lưu, mà chủ yếu xuất phát từ sự tò mò và hứng thú cá nhân. "Mình vẫn sẽ tiếp tục làm vì muốn duy trì trào lưu này và cũng để thỏa mãn cảm giác chinh phục của bản thân", cô chia sẻ thêm.

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, cho rằng trào lưu này tuy thú vị nhưng không phù hợp với tất cả mọi người.

"Mình thấy trend này khá hay vì vừa mang tính giải trí, vừa tạo động lực học tập. Tuy nhiên, mình không tham gia vì việc tập trung liên tục trong thời gian dài khiến bản thân khá đuối. Mình thường chia nhỏ thời gian học, khoảng 25–30 phút rồi nghỉ ngắn để giữ hiệu quả", Thư chia sẻ.

Theo Quỳnh Thư, trào lưu này có thể mang lại động lực cho một số người, nhưng cũng có mặt trái khi vô tình tạo áp lực hoặc khiến việc học trở thành một hình thức "trình diễn" trên mạng xã hội. "Khi thấy người khác học tập chăm chỉ, nhiều người dễ so sánh và cảm thấy bản thân chưa đủ tốt", cô nói.

Không chỉ học sinh, sinh viên, một số phụ huynh cũng tham gia trào lưu này bằng cách biến nó thành thử thách học tập cho con tại nhà, nhằm tạo thêm hứng thú và duy trì sự tập trung.

Theo nhiều bạn trẻ, sức hút của những trào lưu học tập như "học đến khi tan đá" nằm ở sự đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn tạo được cảm giác thử thách và tò mò. Các video dạng timelapse ghi lại quá trình thay đổi của vật thể cũng góp phần mang lại sự thỏa mãn về mặt thị giác, khiến người xem dễ bị cuốn hút và chia sẻ.