Học giả Trung Quốc kêu gọi phát triển vũ khí diệt vệ tinh của tỉ phú Elon Musk

Các chuyên gia của Viện Theo dõi và Công nghệ Viễn thông ở Bắc Kinh gọi mạng lưới vệ tinh Starlink là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Trung Quốc, vì năng lực ứng dụng to lớn trong lĩnh vực quân sự, theo tờ The Telegraph hôm 25.5.

Starlink là dự án kết nối toàn cầu do tỉ phú Musk khởi xướng. Khi được triển khai toàn bộ, mạng lưới này gồm hàng ngàn vệ tinh ở quỹ đạo thấp của trái đất. Chúng kết nối với các trạm trên mặt đất và cung cấp truy cập internet tốc độ cao cho người dùng.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Công nghệ Quốc phòng Hiện đại Trung Quốc, đội ngũ gồm 5 học giả của viện trên cho rằng Starlink có thể trở thành công cụ của quân đội Mỹ. Đồng thời, các nhà nghiên cứu Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh hãy phát triển vũ khí phá hủy mạng lưới vệ tinh của tỉ phú Musk.

Báo cáo nêu rõ: “cần phải phát triển những công nghệ liên quan và xây dựng năng lực xử lý (vệ tinh Starlink)”. Những biện pháp đối phó cần đến sự kết hợp giữa công nghệ “soft kill” và “hard kill”.





Trong đó, “soft kill” chỉ những dạng vũ khí bao gồm loại triển khai trong chiến tranh điện tử và vũ khí năng lượng trực tiếp như laser. Còn “hard kill” là dòng vũ khí năng lượng động học (KEW). Chẳng hạn Trung Quốc tháng 1.2007 thử nghiệm vũ khí KEW là phiên bản điều chỉnh của tên lửa đạn đạo tầm trung 2 tầng DF-21.

Báo cáo đưa ra kết luận Trung Quốc cần thúc đẩy nỗ lực “chống Starlink” nếu muốn duy trì và tranh đoạt ưu thế trong cuộc đua khốc liệt ở không gian ngoài trái đất.

Starlink có ưu điểm dễ triển khai, như trường hợp cung cấp internet vệ tinh cho Ukraine vào thời điểm quân đội Nga phá hủy các mạng lưới viễn thông truyền thống.