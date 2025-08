Học Hàn Quốc xây sàn giao dịch tài sản số, giữ dòng vốn trăm tỉ USD

Tại GM Vietnam 2025 - chuỗi sự kiện về blockchain, tài sản số và công nghệ lớn top 3 châu Á do SSI Digital và Kyros Ventures tổ chức ngày 1.8, tại Hà Nội, ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhìn nhận gần đây có 3 sự kiện pháp lý quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho thị trường tài sản số.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, phát biểu khai mạc sự kiện ẢNH: SSI

Đó là, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về trung tâm tài chính. Đây là trung tâm tài chính thế hệ mới, có nội dung về đổi mới sáng tạo, về các sàn giao dịch chuyên biệt. "Sàn giao dịch chuyên biệt ở đây được hiểu là có sàn giao dịch về tài sản mã hóa", ông Dũng nói.

Cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ngoài ra, Việt Nam đã thông qua luật về công nghiệp, công nghệ số. Việt Nam là một trong số ít quốc gia lần đầu tiên định nghĩa rõ ràng về tài sản số, mở đường cơ sở pháp lý để xây dựng các vấn đề tiếp theo.

Đặc biệt nhấn mạnh sự quan trọng của an ninh mạng trong giao dịch tài sản số, theo ông Dũng: "An ninh mạng sẽ bảo đảm an ninh cho tất cả các bên tham gia gồm người sử dụng, sàn giao dịch, ngân hàng… Không đảm bảo an ninh mạng thì không người sử dụng nào tham gia".

Đề cập thị trường tài sản số, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, cho rằng Việt Nam đứng trước cơ hội, sứ mệnh mới. Các trụ cột phát triển vừa được xác lập sẽ hình thành một thế hệ doanh nhân mới: trẻ hơn - bản lĩnh hơn - công nghệ hơn - toàn cầu hơn.

"Có thể hôm nay họ vẫn còn rất trẻ. Họ không phải là triệu phú hay tỉ phú đã thành danh. Họ đang sống trong nhà bố mẹ, khởi nghiệp trong một chiếc ô tô cũ, viết code thâu đêm trong quán cà phê 24/7. Nhưng chính họ, những công dân của kỷ nguyên mới, sẽ là trụ cột kinh tế của Việt Nam trong 10, 20 năm tới", ông Hưng nói.

GM Vietnam 2025 có hơn 20.000 người tham dự, hàng trăm quỹ đầu tư, các tập đoàn công nghệ và những nhà sáng lập hàng đầu thế giới. Theo ông Hưng, tất cả đang hướng về Việt Nam không chỉ như một thị trường đang nổi, mà như một quốc gia đang vươn mình để dẫn dắt.

Xây dựng sàn giao dịch tài sản số nội địa đủ mạnh

Trao đổi với báo chí bên lề sự kiện, ông Nguyễn Trung Thuật, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Kyros Ventures, cho biết 10 năm qua, Việt Nam luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ chấp nhận tài sản số và ứng dụng blockchain, bất chấp việc chưa từng có một hành lang pháp lý chính thức.

Ông Nguyễn Trung Thuật, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Kyros Ventures, cho rằng Việt Nam có thể học hỏi mô hình sàn giao dịch tài sản số từ Hàn Quốc ẢNH: SSI

Đáng tiếc là phần lớn giá trị tạo ra không nằm trong nước. Việt Nam không có sàn giao dịch nội địa đủ sức hấp dẫn để giữ chân người dùng, hay nền tảng sản phẩm đủ lực để các đội ngũ khởi nghiệp công khai xây dựng từ Việt Nam.

Tại Kyros Ventures, ông Thuật cho biết đã hỗ trợ hơn 200 dự án blockchain gốc Việt trong 3 năm qua, nhưng phần lớn đều chọn đăng ký tại nước ngoài. Muốn thay đổi điều này, Việt Nam cần bắt đầu bằng việc xây dựng một sàn giao dịch tài sản số nội địa có tính cạnh tranh thực sự.

"Không chỉ đủ điều kiện pháp lý, sàn phải có sản phẩm tốt, trải nghiệm người dùng mượt mà, minh bạch, thanh khoản đủ lớn; có niềm tin, với cơ chế bảo mật, bảo hiểm tài sản, xử lý sự cố rõ ràng; có sự sáng tạo, cho phép các đội ngũ trẻ thử nghiệm mô hình. Sàn cũng phải có cơ chế niêm yết công bằng, không trở thành công cụ thao túng giá", ông Thuật nói.

Vị này gợi ý, Việt Nam có thể học hỏi mô hình từ Hàn Quốc. Quốc gia này kiểm soát pháp lý chặt, nhưng đồng thời họ tạo ra các sàn nội địa mạnh như Upbit. Upbit thành công vì xây dựng được lòng tin người dùng, có bảo hiểm tài sản, có hệ thống định danh rõ ràng, đóng vai trò như một cánh tay nối dài cho cả thị trường tài chính quốc gia.

"Nếu Việt Nam xây dựng được một sàn như Upbit, hoạt động trong khuôn khổ thử nghiệm tại trung tâm tài chính quốc tế sắp tới, Việt Nam có thể giữ được dòng vốn, quan trọng nhất là giữ được niềm tin.

Có chính sách phù hợp, tôi tin Việt Nam không chỉ là nơi sản sinh ra các sản phẩm blockchain tốt, mà còn có thể trở thành một trung tâm tài chính số hàng đầu châu Á trong vòng 5 - 10 năm tới", ông Thuật nhìn nhận.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam dẫn số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy, dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023 - 2024 đạt trên 105 tỉ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỉ USD (2023). Còn theo số liệu từ cổng thanh toán Triple-A, Việt Nam đang có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, xếp thứ 7 trên toàn cầu.