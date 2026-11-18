Marketing không chỉ là làm quảng cáo

Vì sao cùng bán một loại nước uống, có thương hiệu được nhiều người lựa chọn dù giá cao hơn, trong khi sản phẩm khác liên tục khuyến mãi vẫn khó giữ chân khách? Câu trả lời không chỉ nằm ở một mẫu quảng cáo bắt mắt. Chất lượng sản phẩm, mức giá, sự thuận tiện khi mua và trải nghiệm sau sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng.

Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) trong hoạt động giao lưu cùng sinh viên quốc tế ẢNH: K.P

Trước khi nghĩ đến một chiến dịch truyền thông, doanh nghiệp phải trả lời những câu hỏi căn bản: khách hàng là ai, họ cần gì, vì sao họ chọn sản phẩm này thay vì sản phẩm khác? Từ kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp mới có cơ sở xác định giá trị sản phẩm, định vị thương hiệu, lựa chọn kênh phân phối và cách tiếp cận thị trường.

Marketing vì thế không đồng nghĩa với quảng cáo hay bán hàng. Quảng cáo có thể giúp sản phẩm được chú ý, nhưng để khách hàng tin tưởng, mua lại và gắn bó lâu dài, doanh nghiệp còn phải bảo đảm những gì đã cam kết. Đằng sau mỗi quyết định kinh doanh ấy là sự phối hợp của nhiều nhóm nhân sự với những thế mạnh khác nhau.

Một ngành học, nhiều hướng nghề nghiệp

Nhóm nghiên cứu thị trường và khách hàng tập trung tìm hiểu nhu cầu, thói quen tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường. Những người làm công việc này cần khả năng quan sát, đặt câu hỏi, xử lý thông tin và rút ra nhận định có căn cứ. Các kết quả này định hướng quyết định phát triển sản phẩm.

Nhóm truyền thông marketing, quan hệ công chúng và sáng tạo nội dung đảm nhận việc xây dựng thông điệp, kết nối với công chúng, tổ chức các hoạt động truyền thông. Trong khi đó, quản trị thương hiệu chú trọng tạo dựng hình ảnh, uy tín và giá trị bền vững. Một chiến dịch có thể tạo sức hút tức thời, nhưng xây dựng niềm tin với khách hàng là quá trình lâu dài.

Marketing còn gắn với hoạt động phân phối và phát triển thị trường. Sản phẩm dù tốt, được biết đến rộng rãi nhưng khó tìm mua vẫn có thể đánh mất cơ hội kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần nhân sự tổ chức kênh bán hàng, phối hợp với đối tác, triển khai chương trình tiếp thị thương mại và theo dõi hiệu quả tại điểm bán.

Trong môi trường số, công việc tiếp tục mở rộng sang quảng cáo trực tuyến, vận hành website, thương mại điện tử, phân tích dữ liệu khách hàng và quản lý trải nghiệm người dùng. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin, đề xuất nội dung hoặc xử lý dữ liệu nhanh hơn, nhưng người làm marketing vẫn phải kiểm chứng kết quả, hiểu bối cảnh kinh doanh và chịu trách nhiệm về quyết định chuyên môn.

Với sinh viên mới tốt nghiệp, con đường nghề nghiệp có thể bắt đầu từ những vị trí như nhân viên nội dung, trợ lý nghiên cứu thị trường, nhân viên marketing số, hỗ trợ quản trị thương hiệu, phát triển kênh bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Các vị trí này có mặt trong nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ, ngân hàng đến công nghệ và dịch vụ.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế: các vị trí quản lý thương hiệu, hoạch định chiến lược hay trưởng nhóm thường đòi hỏi kinh nghiệm và năng lực điều phối. Bằng cấp là nền tảng; kỹ năng, kết quả công việc và quá trình tích lũy thực tiễn mới quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Học sinh trầm tính không thiếu lợi thế

Tiến sĩ Bảo Trung, Trưởng khoa Marketing, Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM), cho rằng học sinh cần nhìn nhận đầy đủ sự đa dạng của lĩnh vực này trước khi lựa chọn. Người thích viết lách, kể chuyện có thể tìm hiểu truyền thông; người quan tâm tâm lý người mua có thể theo hướng nghiên cứu thị trường hoặc thương hiệu; người thích lập kế hoạch và làm việc với con số có thể tìm hiểu chiến lược, phân tích dữ liệu.

Bên cạnh chương trình học, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing còn được tham gia nhiều hoạt động để phát triển toàn diện ẢNH: K.P

"Đối với ngành học này, một học sinh trầm tính không vì thế mà thiếu lợi thế; khả năng lắng nghe, quan sát kỹ, kiên trì với số liệu hay suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định đều có thể phát huy trong công việc", tiến sĩ Bảo Trung chia sẻ.

Điều đó cũng không có nghĩa người hướng nội chỉ phù hợp với nghiên cứu, còn người hướng ngoại đương nhiên giỏi truyền thông. Người làm sáng tạo vẫn cần đọc hiểu số liệu để đánh giá hiệu quả; người làm phân tích cũng phải trình bày kết quả, phối hợp nhóm và thuyết phục đồng nghiệp. Tính cách có thể là một điểm xuất phát, không phải giới hạn cố định của nghề nghiệp.

Thay vì tự loại mình khỏi ngành học chỉ vì ít nói hoặc không thích đứng trước đám đông, học sinh nên thử sức bằng những việc cụ thể: khảo sát món ăn được yêu thích tại căn tin, quảng bá hoạt động của lớp, tìm hiểu lý do một cửa hàng đông khách hoặc tham gia tổ chức sự kiện ở trường. Sau đó, hãy tự hỏi mình hứng thú nhất với việc tìm hiểu nhu cầu, nghĩ ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai hay đánh giá kết quả. Trải nghiệm thực tế sẽ giúp các em hiểu nghề rõ hơn.

Chọn chương trình học từ hướng nghề muốn theo đuổi

Khi đã hiểu marketing có nhiều nhóm công việc, câu hỏi quan trọng tiếp theo không chỉ là "có nên học marketing?" mà còn là "muốn phát triển năng lực gì trong lĩnh vực này?". Dù lựa chọn hướng đi nào, người học vẫn cần nền tảng về hành vi người tiêu dùng, hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường và cách doanh nghiệp tạo giá trị cho khách hàng.

Ví dụ, tại UFM, ngành marketing có 3 chuyên ngành: quản trị marketing, truyền thông marketing và quản trị thương hiệu. Quản trị marketing tập trung vào lập kế hoạch,tổ chức và quản lý hoạt động tiếp thị; truyền thông marketing đi sâu vào xây dựng, truyền tải thông điệp; còn quản trị thương hiệu hướng đến phát triển hình ảnh, uy tín và giá trị thương hiệu lâu dài. Nhà trường cũng có chương trình marketing giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, mở thêm lựa chọn cho người học muốn rèn luyện trong môi trường sử dụng ngoại ngữ.

Con đường làm việc trong lĩnh vực marketing không nhất thiết chỉ bắt đầu từ ngành học mang tên marketing. Người quan tâm hoạt động phân phối và phát triển thị trường có thể tìm hiểu quản trị kinh doanh; người hướng đến môi trường kinh doanh xuyên biên giới có thể cân nhắc kinh doanh quốc tế. Các ngành khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo mở thêm hướng tiếp cận từ công nghệ và phân tích hành vi khách hàng. Tại UFM, ngành trí tuệ nhân tạo có chuyên ngành trí tuệ nhân tạo trong marketing số.

Dẫu vậy, tên ngành và chuyên ngành không đủ để bảo đảm một lộ trình nghề nghiệp. Phụ huynh và học sinh cần đối chiếu nội dung chương trình, chuẩn đầu ra, cơ hội thực hành - thực tập, điều kiện học tập và khả năng tài chính với năng lực, sở thích của bản thân. Tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng sẽ giúp lựa chọn thực tế hơn.

Marketing không dành riêng cho người nói hay, hoạt ngôn hoặc liên tục có ý tưởng mới. Lĩnh vực này cần cả người biết lắng nghe, phân tích, lập kế hoạch và kiên trì giải quyết vấn đề. Chọn ngành vì hiểu mình phù hợp với công việc nào, thay vì chạy theo một khuôn mẫu tính cách, mới là bước khởi đầu vững vàng cho hành trình nghề nghiệp.

UFM ghi dấu ấn quốc tế: Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng ĐẠI HỌC châu Á QS 2027 Ngày 3.11, tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế Quacquarelli Symonds (QS) công bố Bảng xếp hạng ĐH châu Á năm 2027 (QS World University Rankings: Asia 2027). Theo kết quả công bố, Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục ĐH góp mặt, tăng 8 trường so với năm trước. Trong đó, Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) là một trong những cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam lần đầu được ghi danh, với vị trí thuộc nhóm 1.401 - 1.500 châu Á. Các cơ sở giáo dục được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm: uy tín học thuật, đánh giá của nhà tuyển dụng, hoạt động nghiên cứu khoa học, mức độ quốc tế hóa và hợp tác nghiên cứu quốc tế. Việc lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình tham gia đối sánh chất lượng giáo dục ĐH ở phạm vi khu vực và quốc tế của UFM. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với UFM khi nhà trường kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1976 - 2026), đồng thời bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc hình thành mạng lưới đào tạo đa cơ sở với 3 phân hiệu tại TP.Huế, tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đồng Nai. Việc mở rộng không gian đào tạo góp phần tạo điều kiện để người học tại các địa phương tiếp cận chương trình giáo dục ĐH chất lượng, đồng thời tăng cường kết nối vùng, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Dấu mốc QS châu Á 2027 tiếp tục tạo động lực để UFM đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam và khu vực.



