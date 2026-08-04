Trường ĐH Tài chính - Marketing xếp 14 thế giới về năng lực nghiên cứu "ngân hàng thương mại"

Dấu ấn nổi bật của UFM ở năng lực nghiên cứu chuyên môn sâu

Kết quả xếp hạng 14 toàn cầu năm 2025 trong lĩnh vực "Commercial bank" của Trường đại học Tài chính - Marketing theo xếp hạng ScholarGPS được xác lập ở cấp Specialty - cấp phân loại chuyên môn nghiên cứu sâu của ScholarGPS, phản ánh rõ nét thế mạnh học thuật của nhà trường trong nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong danh sách 20 cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu toàn cầu ở lĩnh vực "Commercial bank", UFM hiện diện bên cạnh nhiều trường đại học được biết đến rộng rãi như University of Kansas, Boston College, Bentley University, National Cheng Kung University, University of Chicago, Tilburg University và Duke University. Việc có mặt ở nhóm xếp hạng cao này cho thấy các kết quả nghiên cứu của UFM đã tạo được mức độ ảnh hưởng lớn ở phạm vi toàn cầu trong một chủ đề nghiên cứu chuyên sâu có tính cạnh tranh cao của lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

UFM đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng toàn cầu chuyên môn "Commercial bank" - Lifetime (ScholarGPS 2025)

Những con số ScholarGPS ghi nhận đối với UFM

Các chỉ số công bố, trích dẫn, học giả và xu hướng phát triển nghiên cứu của UFM trên ScholarGPS

Hồ sơ UFM trên ScholarGPS ghi nhận 58 công bố, 562 lượt trích dẫn và 26 học giả có trích dẫn cao trong kỳ Lifetime. Riêng 5 năm gần nhất, hệ thống ghi nhận 50 công bố với 506 lượt trích dẫn. Như vậy, phần lớn các công bố và trích dẫn được tích lũy mạnh trong giai đoạn gần đây, phản ánh đà tăng rõ rệt về năng suất và mức độ ảnh hưởng của các nghiên cứu mang tầm quốc tế của UFM gắn với định hướng và đầu tư nguồn lực lớn cho hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường.

Cấu trúc nghiên cứu thể hiện rõ thế mạnh của UFM trong các ngành tài chính - ngân hàng, kinh tế - kinh doanh và marketing

Dữ liệu ScholarGPS phân bố lĩnh vực nghiên cứu của UFM cho thấy: 86,2% công bố và 88,5% số học giả của UFM được ScholarGPS ghi nhận thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (Business and Management). Ở cấp ngành, lĩnh vực Tài chính (Finance) chiếm 63,8% số công bố và 57,7% số học giả; lĩnh vực Marketing lần lượt chiếm 22,4% và 23,1%. Các tỷ lệ này phản ánh sự tập trung rõ nét của năng lực nghiên cứu vào những lĩnh vực chuyên ngành cốt lõi phù hợp với sứ mạng và truyền thống học thuật của UFM.

Danh mục các công bố được trích dẫn cao trong hồ sơ UFM cho thấy một phổ chủ đề vừa chuyên sâu vừa gắn chặt với thực tiễn hoạt động đào tạo là thế mạnh của nhà trường như: ví điện tử và tài chính số; các yếu tố quyết định sự ổn định của ngân hàng; kiểm soát nội bộ và rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam; tài chính toàn diện, chính sách tiền tệ và ổn định tài chính; liên kết và biến động của thị trường chứng khoán, tỷ giá và giá dầu; tài chính xanh và tăng trưởng kinh tế; quản trị doanh nghiệp; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Có thể khẳng định, sự kết nối giữa tài chính - ngân hàng, kinh doanh, marketing và công nghệ cho thấy hướng nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành thế mạnh chuyên biệt của nhà trường trong bối cảnh phát triển mới.

Phân bố công bố và học giả của UFM theo lĩnh vực, ngành nghiên cứu trong kỳ Lifetime

Tạo động lực mới nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức

Chia sẻ về kết quả này, PGS-TS Phạm Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng UFM - cho biết: "Thứ hạng 14 thế giới theo xếp hạng của ScholarGPS ở hạng mục nghiên cứu theo chuyên ngành "Ngân hàng thương mại" - thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng, là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với định hướng phát triển nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu của UFM, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh tế và marketing. Nhà trường xác định nghiên cứu khoa học phải gắn chặt với đào tạo chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và phù hợp với thực tiễn. UFM sẽ tiếp tục đầu tư cho các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao chất lượng công bố quốc tế, mở rộng hợp tác học thuật, đồng thời chuyển hóa tri thức nghiên cứu thành kết quả đào tạo, các khuyến nghị chính sách và giải pháp ứng dụng thiết thực cho doanh nghiệp, ngành tài chính và nền kinh tế quốc gia".

Trong dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của UFM, kết quả xếp hạng từ ScholarGPS không chỉ là một dấu mốc ghi nhận thành quả đáng tự hào của nhà trường mà còn là chỉ báo quan trọng cho thấy nền tảng nghiên cứu khoa học của UFM đang được củng cố theo hướng chuyên sâu, có tính ảnh hưởng và mang tầm quốc tế. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục phát triển đội ngũ học giả, thúc đẩy các công trình có giá trị học thuật và mang tính ứng dụng, nâng cao vị thế của UFM trong mạng lưới ĐH nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam và quốc tế.

ScholarGPS: Xếp hạng định lượng, chi tiết đến cấp chuyên môn hẹp

ScholarGPS là nền tảng phân tích học thuật và xếp hạng uy tín dựa trên dữ liệu thư mục khoa học. Điểm mạnh của ScholarGPS là mô hình đánh giá định lượng, dựa trên dữ liệu, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào khảo sát danh tiếng như các hệ thống đánh giá truyền thống. Hệ thống có khả năng phân tích từ 14 lĩnh vực, 177 ngành đến hơn 350.000 chuyên môn hẹp, qua đó nhận diện những "điểm sáng" nghiên cứu mà các bảng xếp hạng tổng thể thường khó thể hiện đầy đủ. Cách tiếp cận này góp phần tăng tính khách quan và độ phân giải của đánh giá, đồng thời, kết quả cần được hiểu đúng trong việc phản ánh năng lực nghiên cứu khoa học, không thay thế cho đánh giá toàn diện về đào tạo, phục vụ cộng đồng hay quản trị đại học.