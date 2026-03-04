Học nghề ở Đức: Cơ hội rộng mở, cần lưu ý điều gì?

Theo bà Sühl, hệ thống đào tạo nghề tại Đức rất đặc biệt, bởi vì đó là một sự cam kết thực sự.

"Đó là sự cam kết thực sự từ phía doanh nghiệp. Đây là sự kết hợp giữa việc đến trường để học tập và được giáo dục, đồng thời được đào tạo và làm việc ngay trong một doanh nghiệp. Và sự đầu tư từ phía doanh nghiệp thực sự mang tính dài hạn", bà nói.

Tổng lãnh sự cho biết: "Có một trang web cung cấp tất cả các loại thông tin về những con đường hợp pháp để sang Đức. Trang web đó có tên là “Make it in Germany”. Tại đó, quý vị cũng có thể tìm thấy các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, nhà máy, những nơi cung cấp việc làm, cung cấp đào tạo nghề. Và đây là một nguồn thông tin rất đáng tin cậy cho bất kỳ ai quan tâm đến việc sang Đức. Vì vậy, tôi thực sự khuyến nghị mạnh mẽ trang web này: “Make it in Germany”.

Theo bà Sühl, chính phủ Đức rất quan tâm đến việc thu hút người trẻ từ khắp nơi trên thế giới sang Đức để làm việc tại Đức, để tham gia đào tạo nghề tại Đức.

"Chính phủ mới có một dự án nhằm xây dựng một “một cửa” duy nhất. Và chúng tôi đang nỗ lực để việc sang Đức làm việc hoặc học tập trở nên dễ dàng hơn nữa. Tôi cho rằng hiện nay, việc nộp đơn xin thị thực đã khá dễ dàng. Mọi thứ đều đã được số hóa. Và tôi nghĩ rằng chưa bao giờ việc sang Đức lại dễ dàng như thời điểm hiện tại. Và khi chúng tôi có hệ thống “một cửa” này trong tương lai, với một cơ quan duy nhất nơi quý vị có thể nộp đơn xin đào tạo nghề tại Đức, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mọi việc còn dễ dàng hơn nữa", bà cho hay.