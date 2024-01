Học phí đại học sắp thay đổi như thế nào?

Theo đó, lộ trình tăng học phí đại học sẽ lùi một năm so với Nghị định 81 (tức là học phí năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81) để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Cụ thể, trần học phí (tức mức cao nhất được thu) ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học này là 1,2-2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành, thay vì mức 1,35-2,76 triệu như Nghị định 81.

Học phí các trường đại học sẽ bắt tăng từ năm học sau NHẬT THỊNH

So với mức thu cũ, trần học phí năm học 2023-2024, khối ngành Y - Dược tăng mạnh nhất (khoảng 71,3%), khối ngành nghệ thuật tăng không đáng kể (khoảng 0,02%). Trần học phí các khối ngành khác tăng dao động 20-30%. Riêng nhóm khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, mức tăng là 15,8%. Theo lộ trình, đến năm học 2026-2027, mức trần tăng lên 1,7-3,5 triệu đồng/tháng.

Đối với những trường đã tự chủ (tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ được thu tối đa bằng 2-2,5 lần mức trên, tức khoảng 2,4-6,1 triệu đồng/tháng trong năm học 2023-2024. Theo lộ trình, đến năm học 2026-2027, mức trần này tăng lên 3,4-8,75 triệu đồng/tháng.