Học sinh ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng trường, nhà trường nói gì?

Ngày 30.9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao cho biết đã nắm thông tin và sẽ có ý kiến chỉ đạo đối với Trường tiểu học, THCS Nguyễn Trường Tộ và Trường tiểu học, THCS Lê Lợi liên quan việc học sinh ăn sáng bên ngoài cổng trường.

Hình ảnh học sinh ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng trường ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số học sinh của 2 trường này ngồi ăn sáng ngay trước cổng trường. Đáng chú ý, nhiều em đứng hoặc ngồi cạnh những thùng rác lớn, thậm chí có học sinh ngồi giữa 2 thùng rác để ăn.

Nhhiều phụ huynh cho rằng nhà trường không tạo điều kiện để học sinh mang đồ ăn sáng vào khuôn viên nên các em phải ăn vội bên ngoài trước khi vào lớp.

Trường Nguyễn Trường Tộ: Không cấm học sinh mang đồ ăn vào trường

Một lãnh đạo Trường tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết nhà trường đã nhận được thông tin và kiểm tra việc học sinh tại phân hiệu 2 ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng trường.

Theo vị lãnh đạo, nhà trường không có quy định hoặc chỉ đạo cấm học sinh mang đồ ăn sáng vào khuôn viên trường. Nhà trường sẽ thông báo lại để phụ huynh nắm rõ.

Trường cũng đã bố trí ghế đá để học sinh có thể ngồi ăn sáng trước khi vào lớp.

Học sinh ăn sáng cạnh thùng rác trường cổng trường ẢNH: CTV

Trong khi đó, lãnh đạo Trường tiểu học và THCS Lê Lợi cho biết ngay đầu năm học, nhà trường đã phổ biến với phụ huynh việc học sinh không mang đồ ăn sáng vào khuôn viên trường.

Theo nhà trường, trước đây học sinh thường mang đồ ăn vào tận lớp, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ liên quan an toàn thực phẩm. Vì vậy, trường tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh ăn sáng ngoài khuôn viên trường.

Năm nay, nhà trường quán triệt học sinh không mang thức ăn vào trường và khuyến khích các em ăn sáng tại nhà.

Lập kế hoạch chấn chỉnh hàng rong trước cổng trường

Theo lãnh đạo Trường tiểu học và THCS Lê Lợi, một số học sinh mua đồ ăn tại các quầy hàng trước cổng rồi đứng ăn tại chỗ. Do học sinh xả rác bừa bãi, bảo vệ đưa thùng rác ra gần khu vực các em đứng ăn. Việc này dẫn đến hình ảnh học sinh ngồi, đứng ăn cạnh thùng rác như phản ánh trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, UBND phường Ea Kao đã xây dựng kế hoạch chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong trước cổng trường nhằm lập lại trật tự đô thị, đồng thời hạn chế những nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao cho biết sẽ có ý kiến chỉ đạo đối với 2 trường để có cách tổ chức phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh ăn sáng trong môi trường bảo đảm vệ sinh, trật tự.