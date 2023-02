Học sinh bị ‘người lạ’ dụ bỏ học: Hàng loạt giải pháp chấn chỉnh, khắc phục

Để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, tham gia lao động trái quy định, ngày 24.2, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP.Gia Nghĩa chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý, theo dõi, nắm bắt quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Vận động, hỗ trợ kịp thời những trường hợp có biểu hiện học tập sa sút; tâm lý bất thường; có nguy cơ bỏ học để tham gia lao động trái quy định.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành; kỹ năng ứng phó với các tình huống bị lôi kéo, dụ dỗ làm việc trái với quy định; tổ chức hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp, tư vấn, tìm hiểu nghề nghiệp, thị trường lao động; đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn nghề phù hợp.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ảnh minh hoạ) ĐỨC HÙNG

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH tỉnh được giao tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chính sách, pháp luật trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với các cơ quan, đơn vị; kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bỏ học đi lao động trái phép.

Công an tỉnh Đắk Nông được giao chỉ đạo công an các huyện, xã, phường, thị trấn chủ động nắm bắt tình hình, có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vận động, lôi kéo học sinh bỏ học để đi lao động trái phép.

UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND các huyện, TP.Gia Nghĩa chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, tăng cường vận động các nguồn lực để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học để đi làm.

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện nhiều giải pháp, nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học để đi làm (ảnh minh họa) ĐỨC HÙNG

Bên cạnh đó, tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách về chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại địa phương; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái phép.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, bà Châu Thị Hồng Nhạn, Phó hiệu trưởng Trường THCS -THPT Lê Hữu Trác (xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức, Đắk Nông), hôm 15.2 cho biết, mới đây, nhiều học sinh của trường bị "người lạ" lôi kéo, dụ dỗ bỏ học để xuống TP.HCM làm công nhân may.

Sau khi phát hiện các trường hợp học sinh bỗng dưng bỏ học, thầy cô giáo chủ nhiệm đã chủ động liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân. Phụ huynh cho hay, con em mình bị "người lạ" rủ xuống TP.HCM làm công nhân và được hứa hẹn mức đãi ngộ hấp dẫn. Qua tìm hiểu của nhà trường, các em xuống TP.HCM làm việc nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động, không đúng như hứa hẹn của "người lạ" nên đã trở về nhà.

Theo nhận định của Công an xã Đắk Ngo, việc học sinh bị "người lạ" dụ dỗ, lôi kéo xuống TP.HCM không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, Công an xã vẫn đang phối hợp với Công an H.Tuy Đức tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, UBND tỉnh Đắk Nông ngày 16.2 có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND H.Tuy Đức và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý trước thông tin "người lạ" lôi kéo, dụ dỗ nhiều học sinh trên địa bàn xã Đắk Ngo nghỉ học, xuống TP.HCM làm công nhân may; đồng thời tham mưu để tỉnh thực hiện các giải pháp, nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế xảy ra tình trạng này.