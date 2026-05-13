Học sinh cuối cấp chi tiền triệu để lưu dấu dịp tốt nghiệp

Chuẩn bị thiệp mời, thuê nhiếp ảnh gia, nhờ bạn bè làm "trợ lý" để tiếp đón và giữ quà tặng từ mọi người..., đó là một số việc tiêu biểu mà nhiều học sinh (HS) cuối cấp đang làm trong những ngày cuối tại trường - tương tự cách sinh viên ĐH thường thực hiện trong lễ tốt nghiệp.

Hoạt động này ngày càng phổ biến trong vài năm gần đây, bên cạnh các lễ tri ân và trưởng thành truyền thống.

R ỘN RÀNG HOẠT ĐỘNG NGÀY RA TRƯỜNG

Có mặt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa, TP.HCM) sáng 10.5, chúng tôi bất ngờ bởi không khí sôi động, đông đúc kéo dài tới tận trưa. Tiếng màn trập của máy ảnh liên tục vang lên, nhiều bó hoa, phần quà đầy sắc màu liên tục được trao gửi. Các HS lớp 12 liên tục trò chuyện, cười đùa với bạn bè, có cả từ trường khác cũng như với anh chị khóa trên đã ra trường về chung vui.

Nguyễn Thị Minh Khai là một trong số ít trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM thiết kế mẫu áo thụng riêng và tổ chức cho HS mượn áo vào một số ngày cuối tuần để chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình và bạn bè. Tận dụng cơ hội này, Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, HS lớp 12 của trường, đã thiết kế thiệp mời gửi bạn bè thân thiết từ các trường khác để mời đến chung vui.

Một học sinh cuối cấp đeo sash tốt nghiệp tự thiết kế ẢNH: ĐỖ PHẠM MINH BẰNG

Sự kiện này thường được gọi là hoạt động tiền tốt nghiệp. "Những năm trước, các anh chị cũng phổ biến hoạt động này, nhưng chủ yếu chỉ rủ bạn bè chung trường. Tới năm của em các bạn bắt đầu mời HS trường khác nhiều hơn. Đây là hoạt động vừa giúp em có cơ hội nhìn lại tuổi học trò đã qua, vừa đánh dấu mốc kết thúc một chặng đường trưởng thành để tiếp tục bước đi", Ngân kể.

Nữ sinh cho biết thêm khi mời bạn bè, em còn chuẩn bị quà để tặng các bạn vì đã dành thời gian đến chơi. Đáp lại, các bạn cũng mua tặng em hoa hoặc các vật phẩm tự làm. Ngân ước tính phải chi 2 triệu đồng để lưu giữ kỷ niệm ra trường, gồm phí thuê nhiếp ảnh gia, công trang điểm, tiền mua phim để tự chụp thêm bằng máy phim...

"Đây là dịp đặc biệt, chỉ diễn ra một lần nên bạn nữ có xu hướng chi nhiều hơn để hình ảnh chỉn chu nhất. Tuy nhiên, một số bạn nam em quen cũng chi tương đương cho các dịch vụ này", Ngân chia sẻ.

Thanh Ngân không phải là trường hợp cá biệt. Trong bối cảnh mạng xã hội phủ sóng, ngày càng nhiều bạn trẻ muốn đăng tải, lưu trữ những khoảnh khắc lung linh và ý nghĩa nhất của mình trên môi trường trực tuyến. Điều này cũng tạo điều kiện cho dịch vụ chụp ảnh tốt nghiệp cá nhân nở rộ khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, theo anh Đỗ Phạm Minh Bằng và anh Võ Tấn Đức, hai nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM.

Cả hai cho hay chi phí chụp tốt nghiệp cá nhân sẽ dao động từ 700.000 - 1,1 triệu đồng nếu chụp một buổi và 1,2 - 1,5 triệu đồng nếu chụp nguyên ngày, tùy nhu cầu về thiết bị cũng như chủ đề, phong cách (concept). Ngoài chụp với áo thụng hoặc đồng phục trường, HS còn chuộng chụp âu phục, cổ phục Việt... Một số bạn còn thuê thêm người hướng dẫn tạo dáng và biểu cảm.

Nguyễn Vũ Hồng Ân (mặc áo thụng) trong buổi chụp kỷ yếu cuối tháng 4 ẢNH: NVCC

"Xu hướng chung là bạn trẻ thời nay chi mạnh hơn trước để hình ảnh chỉn chu nhất có thể, thay vì nghĩ chỉ cần giơ điện thoại lên chụp hình là xong. Một số thợ ảnh cũng đồng ý chụp với chi phí ưu đãi hơn chỉ từ vài trăm nghìn đồng, khiến việc thuê dịch vụ trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều HS có điều kiện kinh tế khác nhau", anh Võ Tấn Đức cho hay và nói thêm: "Bạn nào có sở thích hoài cổ còn thuê chụp máy phim với chi phí tăng thêm khoảng 500.000 đồng chưa kèm cuộn phim".

Theo anh Đỗ Phạm Minh Bằng, cao điểm chụp ảnh tốt nghiệp cá nhân cho HS sẽ diễn ra từ tháng 4 tới tháng 6, thời điểm các bạn vừa thi học kỳ xong và chuẩn bị nghỉ hè. Đặc biệt, xu hướng chụp tốt nghiệp đang lan đến cả HS cấp THCS, dù số HS đặt dịch vụ ở nhóm này chưa đáng kể.

"N ỀN KINH TẾ KỶ YẾU"

Ngoài dịch vụ chụp ảnh tốt nghiệp cá nhân, chụp kỷ yếu cũng là một lựa chọn của nhiều HS cuối cấp.

Nguyễn Vũ Hồng Ân, HS lớp 12 Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), và các bạn cùng lớp hồi cuối tháng 4 dành một ngày cuối tuần để chụp kỷ yếu với nhau. Nữ sinh nhẩm tính số tiền mình phải trả là khoảng 1,8 triệu đồng, bao gồm phí kỷ yếu tính theo đầu người, phí thuê thợ ảnh riêng để chụp cá nhân, phí trang điểm và làm tóc...

"Để có buổi chụp thành công, em đã chuẩn bị từng thứ một từ tháng trước, cũng tương tự như bao bạn khác. Ngoài ra, tụi em còn viết lưu bút cho nhau hay ký áo lưu niệm, nhưng những phần này em chi không đáng kể", Ân chia sẻ.

Câu chuyện trên là một điển hình phản ánh thị trường kỷ yếu sôi động trên cả nước. Anh Bùi Quốc Hoàng, nhiếp ảnh gia tự do ở TP.HCM, cho hay vài năm gần đây HS có xu hướng chi mạnh hơn, không chỉ hẹn cả ê kíp để chụp tập thể mà còn sẵn sàng đặt thêm dịch vụ từ nhiếp ảnh gia tự do để có ảnh riêng ưng ý. "Mỗi buổi chụp kỷ yếu đều có khoảng 10 - 15 thợ ảnh tham gia, nhìn như đang dự họp báo", anh Hoàng chia sẻ.

Nhu cầu tăng mạnh khiến một số thợ ảnh chuyển hẳn sang chỉ chuyên chụp kỷ yếu. Không ít người lặn lội từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc trong ngắn hạn để hoạt động vì lịch kỷ yếu của HS hai miền khác nhau. Nhiều HS, sinh viên cũng tham gia cộng tác với các tiệm ảnh hoặc tự mình nhận lịch chụp kỷ yếu và nhiều tiệm ảnh lớn hầu như kín lịch từ đầu đến giữa năm, có khi cả trăm "sô" vào ngày cuối tuần.

Điểm đáng chú ý là nếu trước đây HS thường chuộng các concept cầu kỳ hoặc độc lạ như cung đình, công nhân... thì vài năm qua concept thanh xuân vườn trường lại "lên ngôi". "Các bạn muốn tái hiện khoảnh khắc học đường trong những bộ đồng phục quen thuộc", anh Bùi Quốc Hoàng kể. Với mỗi concept kỷ yếu, anh thu phí 2,5 triệu đồng, chưa bao gồm tiền thuê trang phục hoặc đạo cụ nếu có.

Tùy vào mức độ phức tạp của yêu cầu, như số lượng nhiếp ảnh gia, đạo cụ, trang phục, địa điểm chụp, các dịch vụ hậu cần liên quan..., chi phí có thể tăng lên đến hàng chục hay cả trăm triệu đồng, đại diện truyền thông một tiệm ảnh cho Thanh Niên hay. Mức phí trăm triệu đồng thường rơi vào các trường hợp vừa đi du lịch cuối cấp, vừa tranh thủ chụp kỷ yếu.

Nguyễn Ngọc Thanh Ngân chụp ảnh áo thụng cùng bạn bè trong những ngày cuối năm học . Ảnh: Ngọc Long

Theo các nhiếp ảnh gia, thị trường kỷ yếu phát triển còn kéo theo sự tăng trưởng của những dịch vụ liên quan, như sản xuất đạo cụ hay trang điểm, làm tóc. Chị Phạm Ngọc Tuyết Nhi, thợ trang điểm và làm tóc ở P.Xóm Chiếu (TP.HCM), cho biết thị trường kỷ yếu "tăng nhiệt" vào khoảng đầu tháng 4 với chi phí dao động 550.000 - 700.000 đồng, tùy nhu cầu.

"Các bạn thường đặt lịch lúc 4 - 6 giờ sáng vì thông thường quá trình chuẩn bị sẽ kéo dài tới 2 tiếng, sau khi hoàn tất là vừa kịp chụp kỷ yếu. Trang điểm tông hồng kết hợp mái tóc uốn sóng thả bồng bềnh là lựa chọn đang được nhiều bạn nữ ưa chuộng", chị Nhi chia sẻ.

Thuê trang phục, phụ kiện hay làm băng rôn, sash tốt nghiệp (dải băng quàng qua vai - PV) theo yêu cầu cũng là một số dịch vụ được HS ưa chuộng.