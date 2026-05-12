Giáo dục

Một trường ĐH ngoài công lập tại TP.HCM có bệnh viện thực hành riêng

Mỹ Quyên
12/05/2026 16:49 GMT+7

GS-TS-BSCKII Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc, một bệnh viện thuộc mô hình viện - trường trong đào tạo và thực hành y khoa tại trường.

Được biết, đây là bước kiện toàn Ban giám đốc bệnh viện Vạn Phúc nhằm chuẩn bị cho việc công bố chính thức tên bệnh viện mới thuộc Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, hoàn thiện mô hình viện - trường hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo chuẩn y khoa hiện đại. Theo Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, đây là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên tại TP.HCM có bệnh viện thực hành riêng.

Bện viện Vạn Phúc có vai trò là nơi thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và thực tế nghề nghiệp của khối ngành sức khỏe tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Trường và bệnh viện sẽ được kết nối trong cùng một định hướng chuyên môn, tạo điều kiện để hoạt động đào tạo diễn ra gần hơn với thực tiễn điều trị.

Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện

Sinh viên khối ngành sức khỏe Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trong giờ học thực hành

ẢNH: T.Q

GS-TS-BSCKII Phạm Văn Lình từng vận hành mô hình liên kết viện – trường tại 2 trường ĐH y khoa. Cụ thể, ông từng là Hiệu trưởng và Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược Huế và ĐH Y dược Cần Thơ.

Tại lễ bổ nhiệm, giáo sư Lình nhấn mạnh: "Việc trường ĐH có bệnh viện thực hành riêng không chỉ là sự bổ sung cơ sở vật chất mà là bước nâng cấp toàn diện chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận bệnh nhân thật, quy trình điều trị thật và hệ thống y tế vận hành thực tế ngay từ sớm".

Đặc biệt, theo giáo sư Phạm Văn Lình, sinh viên có thể hoàn thành quá trình thực hành để đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề, hoặc tiếp tục học sau ĐH ngay trong hệ sinh thái đào tạo – điều trị – nghiên cứu thống nhất, đồng thời mở ra cơ hội việc làm rõ ràng khi bệnh viện ưu tiên tuyển dụng cựu sinh viên đã được đào tạo và thích nghi sẵn với hệ thống.

Được biết, mô hình bệnh viện trực thuộc trường ĐH đào tạo khối ngành sức khỏe đã có từ lâu. Trường ĐH Y dược TP.HCM có Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y Hà Nội có Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Học viện Quân y có Bệnh viện Quân y 103, Trường ĐH Y dược Huế (ĐH Huế) có Bệnh viện ĐH Y dược Huế, Trường ĐH Y khoa Vinh có Bệnh viện ĐH Y khoa Vinh, Trường ĐH Y dược Cần Thơ có Bệnh viện ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) có Bệnh viện ĐH Y dược, Trường ĐH Tân tạo có Bệnh viện ĐH Y Tân Tạo, Trường ĐH Phan Châu Trinh có Bệnh viện ĐH Y khoa Phan Châu Trinh...

Hầu hết hiệu trưởng các trường ĐH này đều giữ chức vụ giám đốc hoặc phó giám đốc của các bệnh viện trực thuộc trường.

Mô hình viện - trường có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành y ngày càng đặt yêu cầu cao về năng lực thực hành, khả năng thích ứng với môi trường bệnh viện và hiểu biết về hệ thống y tế. Đây cũng là lý do nhiều cơ sở đào tạo y khoa chú trọng phát triển bệnh viện thực hành hoặc tăng cường liên kết với các cơ sở khám chữa bệnh.

