Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó là ứng viên nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 10 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và 93 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2026 để ý kiến rộng rãi trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Danh sách cho thấy các ứng viên đều là những cán bộ quản lý, giảng viên cao cấp có thời gian dài gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành.

Từ trái qua: GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó giám đốc ĐH Kinh tế quốc dân và GS-TS Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) ẢNH: N.V

Trong số 10 ứng viên nhà giáo nhân dân, ĐH Bách khoa Hà Nội có 2, ĐH Kinh tế quốc dân 2 và ĐH Cần Thơ 2. 4 ứng viên còn lại đến từ Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Huế.

Tại danh sách 93 ứng viên nhà giáo ưu tú, ĐH Thái Nguyên có nhiều nhà giáo được đề xét tặng nhất với 21 ứng viên, tiếp đến là ĐH Cần Thơ (10), ĐH Bách khoa Hà Nội (8).

Có nhiều nhà giáo đang là hiệu trưởng, hiệu phó được đề nghị xét tặng, như nhà giáo nhân dân có các ứng viên GS-TS Tạ Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân; GS-TS Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Huế; PGS-TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế và quản lý công, ĐH Kinh tế quốc dân.

Nhà giáo ưu tú có các ứng viên GS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên); PGS-TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó giám đốc ĐH Kinh tế quốc dân; PGS-TS Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Khoa học giáo dục (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; tiến sĩ Phan Thị Hồng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên); PGS-TS Lâm Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường Sư phạm (ĐH Cần Thơ), PGS-TS Bùi Phú Doanh và PGS-TS Phạm Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội...

Danh sách cụ thể như sau: