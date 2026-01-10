Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Học sinh Đà Lạt đoạt huy chương vàng tại World Robot Contest Final 2025

Lâm Viên
Lâm Viên
10/01/2026 10:58 GMT+7

Hai học sinh Trường THCS Nguyễn Du (P.Xuân Hương - Đà Lạt) giành huy chương vàng cuộc thi World Robot Contest Final 2025 diễn ra tại Trung Quốc.

Ngày 10.1, ông Võ Ngọc Hưởng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết tại World Robot Contest Final 2025, diễn ra từ ngày 6-11.1 ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), hai học sinh của trường đã thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt Huy chương Vàng tại World Robot Contest 2025 - Ảnh 1.

Học sinh Nguyễn Minh Nhật (lớp 8A16) và Trần Hoàng Khôi (lớp 7A15), cùng giáo viên Khương Ngọc Quỳnh (bên phải) đoạt huy chương vàng World Robot Contest Final 2025

ẢNH: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

Theo đó, đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du gồm em Nguyễn Minh Nhật (lớp 8A16) và em Trần Hoàng Khôi (lớp 7A15), dưới sự hướng dẫn của giáo viên Khương Ngọc Quỳnh, đã thể hiện bản lĩnh, tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình – điều khiển robot vượt trội, chinh phục Ban Giám khảo và các đội bạn quốc tế để bước lên bục vinh quang cao nhất.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt Huy chương Vàng tại World Robot Contest 2025 - Ảnh 2.

Hai em Nguyễn Minh Nhật (bên trái-lớp 8A16) và em Trần Hoàng Khôi (lớp 7A15) Trường THCS Nguyễn Du xuất sắc giành 2 cúp trong số 10 cúp danh giá của tất cả các bảng thi

ẢNH: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

Hai học sinh xuất sắc giành 2 cúp trong số 10 cúp danh giá của tất cả các bảng thi.

Trước đó, trong khuôn khổ chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, đoàn học sinh Trường THCS Nguyễn Du đã tham gia chương trình thử thách và giao lưu Robotics quốc tế tại Bắc Kinh từ ngày 19 - 26.12.2025 và xuất sắc giành huy chương vàng. Qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, nâng cao kỹ năng công nghệ và mở rộng hiểu biết về khoa học – kỹ thuật trong môi trường hội nhập quốc tế.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt Huy chương Vàng tại World Robot Contest 2025 - Ảnh 3.

Học sinh Nguyễn Minh Nhật lớp 8A16, Trường THCS Nguyễn Du (thứ nhất bên phải) nhận huy chương vàng giao lưu Robotics quốc tế tại Bắc Kinh tháng 12.2025

ẢNH: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, cuộc thi World Robot Contest Final 2025 quy tụ hơn 1.000 đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, UAE, Bồ Đào Nha, Mexico, Kazakhstan, Nga, Nigeria, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam… tạo nên sân chơi khoa học – công nghệ quy mô lớn, giàu tính cạnh tranh và sáng tạo.

World Robot Contest (WRC) là cuộc thi robotics quốc tế uy tín, được tổ chức thường niên từ năm 2015, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và các đội thi đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; được đánh giá là "Olympic của lĩnh vực robot".

Việc 2 học sinh tỉnh Lâm Đồng giành huy chương vàng Robotics thế giới khẳng định hiệu quả triển khai giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của ngành giáo dục Lâm Đồng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

