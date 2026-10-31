Học sinh Đà Lạt hào hứng trải nghiệm mô hình sáng tạo công nghệ số

Ngày 31.10, tại Trường TH và THCS Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), diễn ra Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề "Công dân số - Sáng tạo số - Tương lai số". Sự kiện thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân đến trải nghiệm robot và những mô hình sáng tạo công nghệ.

Học sinh khám phá sáng tạo công nghệ và trải nghiệm những điều mới mẻ

Tại ngày hội, học sinh được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị robot và nhiều mô hình sáng tạo công nghệ. Đáng chú ý là những sản phẩm do học sinh các trường trên địa bàn Đà Lạt nghiên cứu, thực hiện.

Mô hình thùng rác cảm biến, thiết bị rửa tay tự động của học sinh Trường tiểu học Trưng Vương được nhiều người quan tâm ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều em thích thú với mô hình thùng rác cảm biến, thiết bị rửa tay tự động của học sinh Trường tiểu học Trưng Vương; robot nâng kiện hàng của học sinh Trường THCS Nguyễn Du... Các sản phẩm gần gũi với đời sống nhưng thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, tư duy sáng tạo và tinh thần tìm tòi khoa học của học sinh.

Phát biểu khai mạc, bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong học tập, công việc và đời sống. Đây cũng là dịp để cộng đồng tiếp cận, trải nghiệm ứng dụng Công dân số Xuân Hương - Đà Lạt, các kênh thông tin điện tử và tiện ích số.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du biểu diễn thiết bị nâng kiện hàng do các em sáng chế ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp còn giới thiệu nhiều sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, giáo dục, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành cùng lãnh đạo phường Xuân Hương- Đà Lạt tại ngày hội Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số năm 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo bà Phan Thị Xuân Thảo, chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời mà gắn liền với những nhu cầu thiết thực của mỗi người, từ tìm kiếm thông tin, thực hiện thủ tục hành chính đến thanh toán và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Vì vậy, việc tạo môi trường để học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành tư duy sáng tạo và năng lực thích ứng với xã hội số.

Hưởng ứng chiến dịch an toàn trên không gian mạng

Cùng với giới thiệu những tiện ích công nghệ, ngày hội còn hướng đến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hưởng ứng chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến".

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân hưởng ứng chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cảnh báo bên cạnh những lợi ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo, giả mạo danh tính, phát tán thông tin sai lệch và xâm hại trẻ em. Do đó, mỗi người cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng với các cuộc gọi, tin nhắn và đường dẫn đáng ngờ; kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống mất an toàn.

Học sinh và phụ huynh thích thú trải nghiệm robot đá banh ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với trẻ em, sự đồng hành của gia đình và nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Cha mẹ, thầy cô cần lắng nghe, hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ, biết cách ứng xử và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề trên mạng.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích tăng cường trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng; tổ chức hoạt động trải nghiệm công nghệ phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng internet an toàn.

Cô và trò cùng hưởng ứng chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" tại ngày hội ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày hội không chỉ tạo sân chơi bổ ích để học sinh khám phá khoa học, công nghệ mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng. Qua đó, từng bước hình thành thế hệ công dân số có kiến thức, kỹ năng sáng tạo và trách nhiệm khi tham gia môi trường trực tuyến.