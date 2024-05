Học sinh đầu cấp giảm, TP.HCM có 'hạ nhiệt' áp lực trường lớp?

Năm học 2024 - 2025, Q.Tân Phú giảm khoảng 1.500 học sinh (HS) lớp 6. Tuy nhiên, xét về tổng thể, tổng số HS bậc THCS trong năm học mới vẫn cao hơn so với năm học 2023 - 2024. Đồng thời do số HS lớp 9 ra trường thấp hơn so với số lớp 6 vào trường nên vẫn không tránh khỏi áp lực, theo dự báo của lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú.

Ông Phan Sĩ Đạt, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú, cho hay: "Dù số HS lớp 6 có giảm mạnh nhưng vì tổng số HS bậc THCS vẫn tăng, số trường lớp xây mới ít, điều này tiếp tục khó khăn cho các trường THCS khi thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đến nay, tỷ lệ HS bậc THCS học 2 buổi/ngày của quận khoảng 47%".

Học sinh trong ngôi trường mới khánh thành tại H.Bình Chánh (TP.HCM) ngày khai giảng năm học 2023-2024 NHẬT THỊNH

Tương tự năm học 2024 - 2025 dự báo TP.Thủ Đức có khoảng 16.703 HS lớp 6, giảm gần 3.500 HS so với năm học 2023 - 2024. Nhưng cũng do số HS đầu cấp cao hơn số HS cuối cấp ra trường nên theo lãnh đạo phòng GD-ĐT, áp lực sĩ số HS trong năm học tới vẫn cao, đặc biệt là các trường THCS ở khu vực giáp ranh với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Dự báo sẽ có khoảng 10% số trường THCS dạy 7, 8 buổi/tuần do chưa thể đảm bảo việc dạy 2 buổi/ngày".

TP.Thủ Đức đang tăng cường đẩy nhanh việc xây dựng các dự án trường, lớp. Trong năm 2024, các dự án đã được giải ngân rất sớm. Từ đây đến năm 2025, TP.Thủ Đức có tới 22 dự án xây dựng mới và cải tạo, sẽ tăng thêm phòng học trên địa bàn quận. Riêng năm học 2024 - 2025, TP.Thủ Đức sẽ đưa vào sử dụng thêm 4 trường học mới, trong đó có Trường THCS Phú Hữu với quy mô 45 phòng học.

Tình hình tương tự tại Q.Bình Tân. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT, cho biết vẫn áp lực về sĩ số HS/lớp cũng như tỷ lệ học HS 2 buổi/ngày. Dự kiến năm học tới tỷ lệ học HS 2 buổi/ngày của quận đạt khoảng 40%.

Còn ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.12, cho biết năm học 2024 - 2025 quận không có trường mới nên vẫn có những áp lực sĩ số và tỷ lệ HS học 2 buổi/ngày. Theo đó, dự kiến năm tới tỷ lệ học 2 buổi/ngày bậc tiểu học là 30%, sĩ số trung bình từ 40 - 50 HS/lớp, còn tỷ lệ 2 buổi/ngày bậc THCS là 22% và sĩ số vào khoảng 45 HS/lớp.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đang triển khai Đề án thực hiện xây dựng 4.500 phòng học, một nhiệm vụ cấp thiết, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo của TP. Đồng thời đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Tính đến nay có 2 công trình đã hoàn thành và dự kiến có khoảng 12 công trình trường học đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để có thể kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2024 - 2025.