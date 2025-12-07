Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'

Ngày 7.12, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với các trường THCS Trần Cao Vân và THCS Thống Nhất tổ chức chương trình trải nghiệm lịch sử “Hạo khí Cần vương”, nhân kỷ niệm 140 năm ra đời chiếu Cần vương và phong trào yêu nước của hoàng đế Hàm Nghi.

Ông Hoàng Việt Trung phát biểu tại chương trình ẢNH: BẢO MINH

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế và di tích Cơ mật viện, với sự tham gia hào hứng của hơn 160 học sinh.

Các khách mời, ban cố vấn và giáo viên tham gia chương trình ẢNH: BẢO MINH

Ông Trương Quý Mẫn, Phó giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, cho biết phong trào Cần vương là một nội dung đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy môn lịch sử ở bậc THCS. Tuy nhiên, những tiết học trong sách giáo khoa thường ngắn gọn, chỉ nhằm trang bị kiến thức, nên đôi khi học sinh không mấy hứng thú.

Học sinh tham gia các trò chơi ẢNH: BẢO MINH

Sau biến cố Kinh đô thất thủ (năm 1885), vua Hàm Nghi đã cùng Tôn Thất Thuyết và đoàn tùy tùng rời khỏi kinh thành Huế lánh nạn ra vùng Tân Sở (Quảng Trị). Tại Tân Sở, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần vương vào ngày 13.7.1885, phát lời kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp, bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc và khôi phục bờ cõi.

Ông Đặng Văn Luyện, hậu duệ chắt ngoại của vua Hàm Nghi (hiện đang sống ở Mỹ), trao giải phong cách cho một học sinh xuất sắc trong cuộc thi

ẢNH: BẢO MINH

Ông Trương Quý Mẫn, Phó giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (bìa trái) tặng hoa cho lãnh đạo 2 trường và những người đồng hành của chương trình ẢNH: BẢO MINH

Khi được tham gia tiết học với hình thức là trò chơi thách thức "Truyền chiếu dụ", các học sinh đã vô cùng hứng thú. Các em còn được nghe các chuyên gia truyền đạt kiến thức lịch sử, được gặp ông Đặng Văn Luyện (hiện đang sống ở Mỹ, hậu duệ chắt ngoại của vua Hàm Nghi).

Hấp dẫn trò chơi "Truyền chiếu dụ"

Chương trình được thiết kế qua hình thức trò chơi thú vị “Truyền chiếu dụ” với các thử thách như “Nhận chiếu dụ”, “Vượt núi băng rừng”, “Mưa tên bão đạn”... Đội nào vượt qua được 4 thử thách và mang được "chiếu Cần vương" về đích nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.

Bên cạnh cuộc thi còn có trò chơi “Ai là nhà sử học thông thái?”, giúp các em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước.

Chương trình còn có cuộc thi "Đại sứ truyền thông trẻ" với 2 video đến từ 2 trường, với lời dẫn, cách kể chuyện giàu cảm xúc từ góc nhìn của học sinh, thu hút sự quan tâm của công chúng với hàng nghìn lượt tương tác...

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình ẢNH: BẢO MINH

“Em thường chỉ biết về phong trào Cần vương qua sách giáo khoa, nhưng khi tham gia trò chơi truyền chiếu dụ, em có cảm giác như đang sống trong không khí năm 1885. Việc học lịch sử trở nên dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều”, Thảo Nhi, học sinh Trường THCS Thống Nhất, chia sẻ.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết việc tổ chức các hoạt động giáo dục di sản dành cho học sinh không chỉ nhằm giúp các em thêm hiểu biết lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

“Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi mang bao ước mơ, hoài bão. Hầu hết các bạn nhỏ đều mong muốn trở thành những người anh hùng. Và những câu chuyện lịch sử như "Hạo khí Cần vương" nếu được khơi gợi sẽ mang lại cho các em rất nhiều cảm hứng”, ông Hoàng Việt Trung nói.

Các em học sinh với niềm vui chiến thắng trong cuộc thi ẢNH: BẢO MINH

Trong khuôn khổ hoạt động, hình tượng hoàng đế Hàm Nghi, vị vua trẻ phát động phong trào Cần vương năm 1885, được tái hiện như một biểu trưng tiêu biểu của lòng kiên cường và ý chí độc lập dân tộc.

"Chương trình giáo dục di sản "Hạo khí Cần vương" vô cùng ý nghĩa, giúp học sinh có không gian trải nghiệm và thực hành về những kiến thức lịch sử nói riêng và các môn tích hợp liên quan nói chung. Chương trình còn tạo điều kiện cho các em được rèn luyện các kỹ năng mềm trong cuộc sống khi được trải nghiệm rất nhiều trò chơi", cô Nguyễn Thị Linh Chi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất TP.Huế, chia sẻ.







