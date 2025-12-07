Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/12/2025 21:58 GMT+7

Trong khuôn khổ của chương trình giáo dục di sản, học sinh Huế được tham gia những tiết học hứng thú với lịch sử và di sản qua chương trình trải nghiệm lịch sử 'Hạo khí Cần vương'.

Ngày 7.12, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với các trường THCS Trần Cao Vân và THCS Thống Nhất tổ chức chương trình trải nghiệm lịch sử “Hạo khí Cần vương”, nhân kỷ niệm 140 năm ra đời chiếu Cần vương và phong trào yêu nước của hoàng đế Hàm Nghi. 

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 1.

Ông Hoàng Việt Trung phát biểu tại chương trình

ẢNH: BẢO MINH

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế và di tích Cơ mật viện, với sự tham gia hào hứng của hơn 160 học sinh.

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 2.

Các khách mời, ban cố vấn và giáo viên tham gia chương trình

ẢNH: BẢO MINH

Ông Trương Quý Mẫn, Phó giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, cho biết phong trào Cần vương là một nội dung đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy môn lịch sử ở bậc THCS. Tuy nhiên, những tiết học trong sách giáo khoa thường ngắn gọn, chỉ nhằm trang bị kiến thức, nên đôi khi học sinh không mấy hứng thú.

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 3.

Học sinh tham gia các trò chơi

ẢNH: BẢO MINH

Sau biến cố Kinh đô thất thủ (năm 1885), vua Hàm Nghi đã cùng Tôn Thất Thuyết và đoàn tùy tùng rời khỏi kinh thành Huế lánh nạn ra vùng Tân Sở (Quảng Trị). Tại Tân Sở, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần vương vào ngày 13.7.1885, phát lời kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp, bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc và khôi phục bờ cõi.

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 4.

Ông Đặng Văn Luyện, hậu duệ chắt ngoại của vua Hàm Nghi (hiện đang sống ở Mỹ), trao giải phong cách cho một học sinh xuất sắc trong cuộc thi

ẢNH: BẢO MINH

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 5.

Ông Trương Quý Mẫn, Phó giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (bìa trái) tặng hoa cho lãnh đạo 2 trường và những người đồng hành của chương trình

ẢNH: BẢO MINH

Khi được tham gia tiết học với hình thức là trò chơi thách thức "Truyền chiếu dụ", các học sinh đã vô cùng hứng thú. Các em còn được nghe các chuyên gia truyền đạt kiến thức lịch sử, được gặp ông Đặng Văn Luyện (hiện đang sống ở Mỹ, hậu duệ chắt ngoại của vua Hàm Nghi).

Hấp  dẫn trò chơi "Truyền chiếu dụ" 

Chương trình được thiết kế qua hình thức trò chơi thú vị “Truyền chiếu dụ” với các thử thách như “Nhận chiếu dụ”, “Vượt núi băng rừng”, “Mưa tên bão đạn”... Đội nào vượt qua được 4 thử thách và mang được "chiếu Cần vương" về đích nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.

Bên cạnh cuộc thi còn có trò chơi “Ai là nhà sử học thông thái?”, giúp các em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. 

Chương trình còn có cuộc thi "Đại sứ truyền thông trẻ" với 2 video đến từ 2 trường, với lời dẫn, cách kể chuyện giàu cảm xúc từ góc nhìn của học sinh, thu hút sự quan tâm của công chúng với hàng nghìn lượt tương tác...   

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 6.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình

ẢNH: BẢO MINH

“Em thường chỉ biết về phong trào Cần vương qua sách giáo khoa, nhưng khi tham gia trò chơi truyền chiếu dụ, em có cảm giác như đang sống trong không khí năm 1885. Việc học lịch sử trở nên dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều”, Thảo Nhi, học sinh Trường THCS Thống Nhất, chia sẻ.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết việc tổ chức các hoạt động giáo dục di sản dành cho học sinh không chỉ nhằm giúp các em thêm hiểu biết lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc. 

“Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi mang bao ước mơ, hoài bão. Hầu hết các bạn nhỏ đều mong muốn trở thành những người anh hùng. Và những câu chuyện lịch sử như "Hạo khí Cần vương" nếu được khơi gợi sẽ mang lại cho các em rất nhiều cảm hứng”, ông Hoàng Việt Trung nói. 

Học sinh Huế hào hứng trải nghiệm 'Hạo khí Cần vương'- Ảnh 7.

Các em học sinh với niềm vui chiến thắng trong cuộc thi

ẢNH: BẢO MINH

Trong khuôn khổ hoạt động, hình tượng hoàng đế Hàm Nghi, vị vua trẻ phát động phong trào Cần vương năm 1885, được tái hiện như một biểu trưng tiêu biểu của lòng kiên cường và ý chí độc lập dân tộc. 

 "Chương trình giáo dục di sản "Hạo khí Cần vương" vô cùng ý nghĩa, giúp học sinh có không gian trải nghiệm và thực hành về những kiến thức lịch sử nói riêng và các môn tích hợp liên quan nói chung. Chương trình còn tạo điều kiện cho các em được rèn luyện các kỹ năng mềm trong cuộc sống khi được trải nghiệm rất nhiều trò chơi", cô Nguyễn Thị Linh Chi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất TP.Huế, chia sẻ.



Tin liên quan

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Hồ Thị Khánh Minh (sinh viên ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế) đã trở thành tân thủ khoa đầu ra khóa 55 (năm 2025) với 3,88/4 điểm.

Khám phá thêm chủ đề

Cố Đô Huế Di sản Huế chiếu Cần Vương vua Hàm Nghi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận