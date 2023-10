Học sinh nhiều tỉnh thành miền Trung nghỉ học vì mưa lớn

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, dự kiến mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi. Vì vậy, Sở GD-ĐT phát đi thông báo cho HS, học viên THPT, THCS và tiểu học không học bán trú trên toàn TP.Đà Nẵng nghỉ học buổi chiều 13.10 do một số đoạn ngập sâu, đi lại khó khăn.

Đường phố Đà Nẵng nhiều nơi ngập khoảng 30 - 50 cm

Huy Đạt

"Trong trường hợp tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, kéo dài, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho HS, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em", Sở GD-ĐT Đà Nẵng phát đi thông báo.

Tại Thừa Thiên-Huế, do mưa lớn từ khuya 12.10 đã khiến nhiều nơi ngập lụt, nhiều tuyến đường ngập sâu gần 1 m, có nơi bị chia cắt... Trước tình hình phức tạp, từ sáng 13.10, H.Phong Điền đã cho gần 3.000 HS thuộc 13 trường nghỉ học. Đến chiều cùng ngày, HS toàn tỉnh đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều sinh viên ở những vùng thấp sâu, ngập lụt, cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời đến nơi cao ráo, đảm bảo an toàn trước tình hình dự báo mưa vẫn kéo dài đến ngày 17.10.

Tại Quảng Trị, do tình hình ngập lụt tại nhiều vùng, H.Hải Lăng chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện cho hơn 2.000 HS của 5 trường học ở các xã Hải Định, Hải Phong và điểm trường Tiểu học Hải Thọ nghỉ học để đảm bảo an toàn.