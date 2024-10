Học sinh nhờ người khác nhận xe khi bị CSGT TP.Thủ Đức xử phạt

Ngày 18.10, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM), Công an P.Bình Thọ và Công an P.Liên Chiểu kiểm tra các bãi xe trong và ngoài trường học trên địa bàn.

Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM xử lý học sinh vi phạm giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại thời điểm kiểm tra, bãi xe Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 800 phương tiện. CSGT phát hiện 11 xe máy trên 50 phân khối.

Còn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP.Thủ Đức, CSGT phát hiện có 84 xe máy, xe máy điện trên 50 phân khối.



Làm việc với CSGT, nhiều học sinh tìm cách "qua mặt", gọi điện cho người bên ngoài (người có đủ điều kiện lái xe) hoặc những học sinh đủ điều kiện lái xe đứng ra nhận phương tiện. Tuy nhiên, CSGT đã phối hợp nhà trường, trích xuất camera an ninh, xác minh người điều khiển.

Qua đó, tại 2 điểm trường nói trên, CSGT đã lập hơn 100 biên bản vi phạm hành chính, đa số là lỗi người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển phương tiện trên 50 phân khối. Theo quy định, với lỗi nói trên, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Ngoài ra, người giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số trường hợp vi phạm nói trên, có 1 trường hợp CSGT nghi vấn học sinh sử dụng giấy phép lái xe giả, 1 xe không đúng kết quả xác minh. Vụ việc đang được CSGT và Công an TP.Thủ Đức tiếp tục xác minh làm rõ.



Vì an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, trong thời gian tới, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức tiếp tục phối hợp các trường học tăng cường kiểm tra, xử lý bãi giữ xe trong khuôn viên trường học và bên ngoài khu vực.

Qua xác minh, CSGT lập hơn 100 biên bản vi phạm hành chính ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hoạt động nói trên nằm trong cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng CSGT TP.HCM kết hợp tuyên truyền, giáo dục và tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm.