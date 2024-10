Viết tiếp hành trình nhân văn ở giải golf 'Chung tay vì an toàn giao thông'

Tinh thần thiện nguyện thông qua sân chơi golf

Giải golf "Chung tay vì an toàn giao thông" lần thứ 5 do Báo Giao thông phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 3.11 tới trên sân golf Hoàng Gia (Ninh Bình).

Giải năm nay dự kiến quy tụ khoảng 220 golfer chia làm 3 bảng, thi đấu gậy 18 hố (stroke play), theo luật R&A và luật riêng của sân được ghi trên phiếu điểm hoặc bảng thông báo của sân.

Điều làm nên khác biệt của giải golf "Chung tay vì an toàn giao thông" là tính chất thiện nguyện và hành trình nhân văn, hướng tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và golfer sau khi trừ chi phí sẽ được bổ chức chuyển vào chương trình "Chung tay vì an toàn giao thông".

Đại diện ban tổ chức giải golf "Chung tay vì an toàn giao thông" 2025 ẢNH: BTC

"Ban tổ chức cố gắng tiết kiệm nhất chi phí tổ chức để có thêm kinh phí cho hoạt động thiện nguyện, đặt mục tiêu thiện nguyện lên hàng đầu", bà Nga nhấn mạnh.

Từ khi ra mắt chương trình "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2013, đến nay, Báo Giao thông đã tổ chức hàng trăm kế hoạch thiện nguyện, trao hàng nghìn suất quà và 300 suất học bổng, xây nhiều nhà tình thương và cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, cuối năm 2023, đầu năm 2024, Chương trình Chung tay vì an toàn giao thông đã tài trợ kinh phí 1 tỉ đồng xây đập tràn tại thôn Chăm Pộng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Trước đó, báo cũng hỗ trợ xây 4 cây cầu giao thông nông thôn ở khu vực miền Tây, 6 căn nhà Tình Nghĩa trị giá 50 – 60 triệu đồng/căn, trao 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, đây còn là sân chơi kết nối cộng đồng để từ đó dành sự quan tâm xứng đáng cho các hoạt động thiện nguyện, giúp cộng đồng tốt hơn, trong đó, có hỗ trợ gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông.

Nét mới mẻ

Giải năm nay có rất nhiều điểm mới mẻ. Trong đó, quy mô khách mời đông nhất từ trước đến nay với 220 golfer. Đặc biệt, năm nay ban tổ chức mời một số khách mời là các vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp nổi tiếng, Hiệp hội golf Việt Nam… Qua đó giúp lan tỏa hơn thương hiệu của giải và tăng thêm động lực thi đấu cho các golfer.

Những chiếc cúp danh giá ẢNH: BTC

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về cách truyền tải thông điệp thiện nguyện thông qua giải đấu, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông khẳng định: "Trong khuôn khổ giải đấu, van tổ chức sẽ đăng tải các clip tuyên truyền về an toàn giao thông do Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện, clip này cũng được gắn tại các bài truyền thông của Báo Giao thông về giải. Qua đó góp phần lan tỏa kiến thức về giao thông, góp phần nâng cao nhận thức, kéo giảm tai nạn giao thông trong cộng đồng xã hội.

Hy vọng với các golfer, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, thông điệp sẽ được gửi đến cộng động bằng nhiều con đường khác nhau theo cách hiệu quả và sáng tạo nhất".

Với sự tham gia của các nhân vật truyền cảm hứng tại giải cùng những chia sẻ của họ trên mạng xã hội cũng sẽ giúp lan toả mục tiêu, ý nghĩa cộng đồng của giải đấu.

Cơ cấu giải cũng rất hấp dẫn, với tổng giá trị giải thưởng ước tính lên tới gần 3 tỉ đồng. Trong đó, có 8 giải HIO gồm hai xe ô tô Hyundai Santafe và Hyundai Tucson; các chuyến du lịch golf tại Nhật Bản dành cho 2 người; tiền mặt 100 triệu đồng và nhiều quà tặng hấp dẫn.