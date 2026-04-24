Học sinh Quảng Ninh tranh tài tiếng Anh đỉnh cao

Chiều 23.4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi, đồng thời khởi động cuộc thi tiếng Anh "Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh's High School Battle 2026".

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và các đơn vị đồng hành ký kết biên bản hợp tác thực hiện chương trình "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Quảng Ninh"

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, đại diện các trường THPT, cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên toàn tỉnh. Dự lễ phát động có ông Nguyễn Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

"Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh's High School Battle 2026" được kỳ vọng trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi học sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, đây còn là môi trường giúp phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố trẻ có tiềm năng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, "Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh's High School Battle 2026" mang ý nghĩa thiết thực khi ngoại ngữ đang trở thành chìa khóa mở ra cơ hội học tập, nghề nghiệp và kết nối toàn cầu. Việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi vì vậy được xác định là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài.

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, thời gian qua, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm tạo môi trường học ngoại ngữ hiện đại, gắn với thực tiễn. "Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh's High School Battle 2026" lần này là một trong những hoạt động trọng tâm, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong hành trình hội nhập.

Tại chương trình, các đơn vị phối hợp gồm doanh nghiệp giáo dục và công nghệ đã ký kết hợp tác, nhằm xây dựng hệ sinh thái học tập ngoại ngữ năng động, hiệu quả cho học sinh trên địa bàn.

Với cách tiếp cận mới mẻ, gắn kết giữa học và trải nghiệm, "Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh's High School Battle 2026" hứa hẹn sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong giới trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế.