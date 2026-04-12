Học sinh thi nhau hát karaoke khuấy động Tư vấn mùa thi tại Vĩnh Long
Bảo Hạo
12/04/2026 11:20 GMT+7

Không còn những con số điểm chuẩn hay thủ tục hồ sơ khô khan, chặng dừng chân cuối cùng của hành trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Cửu Long (Vĩnh Long) đã thực sự biến thành một ngày hội trải nghiệm đa sắc màu, nổi bật với ‘đặc sản miền Tây’ – hát karaoke.

Thử sức với đua xe tự chế, vẽ ký họa chân dung, quan sát tế bào qua kính hiển vi, hay thậm chí là những màn 'đọ giọng' với 'đặc sản miền Tây' – hát karaoke… Đó là những khoảnh khắc đầy hào hứng mà các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm trong khuôn khổ chương trình Tư vấn mùa thi 2026 diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long.

Lần này, chương trình tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi quy tụ gần 30 trường THPT với khoảng 4.500 học sinh lớp 11 và 12 đến từ khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh những màn hát karaoke sôi động còn có các hoạt động trải nghiệm đa dạng khác như vẽ ký họa chân dung của các sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Cửu Long.

Trường ĐH Cửu Long cũng là chặng dừng chân cuối cùng của chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026. Đây là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long có công trình điện năng lượng mặt trời công suất lớn nhất trong các trường ĐH tại Việt Nam, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận.

Không chỉ dừng lại ở việc nghe tư vấn thông tin ngành nghề hay những con số về điểm chuẩn, học phí, ngày hội đã thực sự trở thành một không gian nghề nghiệp thu nhỏ.

Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà đã thực sự trở thành một "bản lề" quan trọng, tiếp thêm sự tự tin và cảm hứng để mỗi học sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vững bước theo đuổi đam mê, chọn đúng ngành – học đúng nghề.

