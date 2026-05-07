Học sinh THPT cũng được tham gia Trường hè Khoa học Việt Nam 13

Ban tổ chức Trường hè Khoa học Việt Nam 13 (VSSS'13) thông báo trường hè đã chính thức mở cổng tuyển sinh từ nay đến 31.5. Ngoài sinh viên, học học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, ban tổ chức VSSS'13 còn mời một số học sinh THPT xuất sắc tham gia .

VSSS'13 dự kiến được tổ chức từ ngày 5 - 8.8, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), có địa chỉ ở Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, có chủ đề "Rethinking Science - Suy ngẫm về khoa học". Ban tổ chức VSSS'13 sẽ tuyển chọn khoảng 150 học viên trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 16 - 40, có niềm yêu thích khoa học và mong muốn theo đuổi nghiên cứu lâu dài.

Tại trường hè, học viên sẽ được nghe các bài giảng nền tảng và các chuyên đề chuyên sâu, được học cách tiếp cận khoa học dưới góc nhìn đa chiều và liên ngành. Thông qua chương trình, học viên sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn khoa học là gì, hình thành tư duy khoa học vững chắc, đồng thời nhận diện vị trí của khoa học trong bức tranh rộng lớn của xã hội, bao gồm cả các yếu tố địa chính trị và những tác động ngoài khoa học đến con đường nghề nghiệp.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, chương trình còn nhấn mạnh năng lực thích ứng trong bối cảnh mới - từ việc đối diện với các thách thức phi khoa học, đến khả năng tận dụng tiến bộ công nghệ để mở ra những hướng đi và cơ hội phát triển mới. Đồng thời, trách nhiệm của người làm nghiên cứu đối với cộng đồng học thuật và xã hội cũng là một nội dung xuyên suốt của trường hè.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, học viên sẽ tham gia các hoạt động tương tác như Science Hackathon, các phiên thảo luận bàn tròn chuyên sâu, cũng như trao đổi trực tiếp với giảng viên về phương pháp làm khoa học. Đây cũng là cơ hội để kết nối với cộng đồng những người trẻ đam mê nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trường hè Khoa học Việt Nam là một hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2013, do một nhóm các nhà khoa học trẻ người Việt làm việc trong và ngoài nước khởi xướng. Đây là chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận, hướng tới việc truyền cảm hứng và trang bị nền tảng phương pháp luận nghiên cứu cho thế hệ khoa học trẻ.

Năm nay VSSS'13 được tổ chức với sự đồng hành và tài trợ của Quỹ Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam), ICISE và Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM). Học viên trúng tuyển được miễn toàn bộ học phí. Một số trường hợp khó khăn tài chính sẽ được ban tổ chức xem xét hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại.