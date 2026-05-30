Học sinh trải nghiệm về ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP.HCM

Ngày 30.5, hơn 100 học sinh đã tham gia chương trình trải nghiệm về ngành nghề nông thôn do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức.

Học sinh tham quan ruộng muối An Ngãi, xã Long Điền, TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Tham gia chương trình, các em được trải nghiệm hoạt động làm muối tại cánh đồng muối xã Long Điền, tham quan một số tượng phục dựng, tranh ảnh triển lãm làng nghề, nghề truyền thống.

Các em đặc biệt thích thú tham quan một số gian hàng giới thiệu về nghề, làng nghề truyền thống như: Bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt, muối An Ngãi, bánh tét bắp Đất Đỏ, sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu, đan lát Long Hải…

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM, cho biết thông qua hình thức trải nghiệm thực tế, chương trình hướng đến mục tiêu lan tỏa thông điệp giữ gìn, bảo tồn và phát triển các ngành nghề nông thôn; giáo dục tình yêu quê hương, truyền thống văn hóa dân tộc; đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, định hướng nghề nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đối với thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM kỳ vọng góp phần tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về vai trò của ngành nghề nông thôn trong phát triển kinh tế - văn hóa địa phương.

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề; tạo động lực để các hộ ngành nghề nông thôn tiếp tục duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Chương trình cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương của Chính phủ về bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 gắn với giáo dục trải nghiệm, phát triển du lịch nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đặc biệt, sau mỗi đợt trải nghiệm, học sinh sẽ tham gia viết bài thu hoạch, nhật ký trải nghiệm, trình bày ý tưởng bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn; tham gia chụp ảnh, vẽ tranh về nghề truyền thống.

Các bài viết, hình ảnh tiêu biểu sẽ được chọn lọc để xuất bản thành sách giới thiệu về ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP.HCM