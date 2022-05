Học sinh trường quốc tế đánh nhau: Trường thông báo kết quả kiểm tra camera an ninh

Trước tình hình có một số thông tin không chính xác và sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội, Trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA) đưa ra thông cáo báo chí nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các học sinh có liên quan.

"Chúng tôi tin rằng các giáo viên và ban giám hiệu của ISHCMC-AA luôn hành xử đúng mực nhằm bảo vệ sự an toàn, lợi ích chính đáng và quyền riêng tư của các em học sinh do nhà trường quản lý và chúng tôi cũng đã đệ trình báo cáo đầy đủ và chi tiết, bao gồm cả bằng chứng được ghi lại trong các đoạn phim, lên Sở GD- ĐT. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, bởi lẽ chúng tôi luôn đưa ra quyết định dựa trên cơ sở vì sự an toàn và lợi ích chính đáng của các em học sinh", theo thông cáo của trường.

Trường ISHCMC-AA nhận thức rất rõ về trách nhiệm của mình là chăm lo và bảo vệ học sinh đang theo học tại trường. Trong buổi báo cáo với Sở GD- ĐT, nhà trường nhìn nhận sự việc này là trách nhiệm từ các bên bao gồm nhà trường, học sinh và phụ huynh; do đó các bên cần tích cực phối hợp để có hướng xử lý ổn thỏa và hợp tình hợp lý, theo thông cáo.

“Sau khi thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn và kiểm tra camera an ninh cũng như các đoạn phim được quay bằng điện thoại di động ghi hình lại vụ việc, nhà trường có thể thấy rõ những thông tin đang được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội là khác với sự thật”, nhà trường thông tin.

Thêm vào đó, qua thông cáo báo chí, Trường ISHCMC-AA cho hay “rất tiếc không thể thông tin chi tiết cụ thể sự việc phát sinh giữa các học sinh, bởi lẽ chúng tôi cần phải bảo vệ các em liên quan đến vụ việc. Khi vấn đề thuộc phạm vi kỷ luật của nhà trường bị đưa công khai trên các kênh truyền thông, điều này có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như tổn thương tâm lý học sinh và nạn bắt nạt trực tuyến, gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài cho những em học sinh liên quan. Một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những ai đang đăng tải hoặc tiếp tay cho việc lan truyền những thông tin liên quan đến vụ việc này hãy dừng lại, vì hành động này ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến các học sinh”.





Khi giữa học sinh có phát sinh mâu thuẫn, “chúng tôi phải luôn cần có đủ thời gian và không gian cần thiết để phân tích và nhận định vụ việc một cách khách quan dựa trên bằng chứng thực tế, thay vì vội vã phán xét. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ phải thiết lập không gian an toàn cho các em để các em bình tâm suy xét hành động của mình, nhận thức hậu quả, sau đó ngồi lại cùng với các em để cùng suy xét và lập kế hoạch khắc phục hoặc sửa chữa hậu quả, cụ thể ở đây là những mối quan hệ bạn bè đang rạn nứt”, thông cáo nêu lên.

Trường ISHCMC-AA cũng khẳng định với các bên liên quan rằng “luôn sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh và học sinh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và đồng thời hy vọng mọi người đồng thuận với hướng giải quyết của trường một cách tích cực và riêng tư, nhằm bảo vệ các em học sinh chúng ta".

Đồng thời, nhà trường cũng phát đi lời kêu gọi tôn trọng sự riêng tư cần thiết để nhà trường có thể thực hiện thuận lợi giải quyết sự việc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả học sinh liên quan.

Được biết, Sở GD- ĐT TP.HCM ngày 30.5 đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường ISHCMC-AA về vụ việc học sinh đánh nhau và chỉ đạo nhà trường nhanh chóng có hướng xử lý dứt điểm sự việc, ổn định tâm lý, tinh thần học sinh để không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của các em và học sinh trong toàn trường. Đồng thời, Sở GD- ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường khi đã xác minh, làm rõ sự việc thì sai phạm của học sinh đến đâu sẽ phải căn cứ theo đúng quy chế xử lý vi phạm, kỷ luật học sinh đã được nhà trường ban hành theo quy trình...