Học sinh Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về điểm toán và năng lực đọc hiểu

Ngày 4.12, tại Philippines diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực của Chương trình đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 về toán và đọc hiểu.
Việt Nam tham gia Chương trình SEA-PLM ở chu kỳ 2019 và chu kỳ 2024. Chu kỳ 2024 của Chương trình SEA-PLM có 7 quốc gia tham gia: Campuchia, Timor Leste, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Học sinh lớp 5 tại các nước tham gia đều hoàn thành cùng một bài khảo sát năng lực đọc hiểu, viết, toán được thiết kế bởi Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO).
Tại chu kỳ 2024, Việt Nam có 152 cơ sở giáo dục tiểu học thuộc 53 tỉnh, thành phố (cũ) tham gia khảo sát, với 152 hiệu trưởng trường tiểu học, 1.074 giáo viên dạy các môn học lớp 5 cùng khoảng 6.000 học sinh lớp 5 và 6.000 phụ huynh.
Theo báo cáo được công bố bởi Ban Thư ký SEAMEO, học sinh lớp 5 ở khu vực giữ ổn định kết quả đọc hiểu và cải thiện nhẹ ở kết quả toán học.
Ở chu kỳ 2024, học sinh lớp 5 Việt Nam tiếp tục đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực đọc hiểu với điểm trung bình 323,5 (giảm khoảng 3,86% so với chu kỳ 2019).
Đồng thời, học sinh lớp 5 tiếp tục đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực toán với điểm trung bình là 334,6 điểm (giảm 1,99% so với kết quả chu kỳ 2019).
Ở chu kỳ 2024, tỷ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực đọc hiểu là 66%, cao hơn tỷ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 40%).
Ở chu kỳ 2024, tỷ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực toán học là 88%, cao hơn tỷ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 36%).
Việt Nam cũng có tỷ lệ học sinh đạt mức năng lực tối thiểu cao nhất khi so sánh với mục tiêu phát triển bền vững ở lĩnh vực đọc hiểu (86%) và toán học (95%).
SEAMEO cũng chia sẻ 10 phát hiện từ dữ liệu SEA-PLM chu kỳ 2019 và 2024 tại hội nghị và được đề cập chi tiết trong báo cáo khu vực.
Trong đó, chỉ có một nửa học sinh đạt mức năng lực tối thiểu ở lĩnh vực đọc hiểu và chỉ 1/3 số học sinh đạt ở lĩnh vực toán, cho thấy nhu cầu cấp thiết tăng cường đầu tư cho học tập nền tảng, ưu tiên nhóm yếu thế và các trường khó khăn.
Học sinh ở nhóm năng lực yếu cải thiện chậm, đòi hỏi chiến lược can thiệp có mục tiêu và hỗ trợ tăng tốc để thu hẹp khoảng cách. Rào cản học tập vẫn tồn tại, ảnh hưởng khác nhau giữa kết quả của học sinh nam và nữ, cần xây dựng hệ thống giáo dục để đảm bảo cơ hội bình đẳng. Trình độ giáo viên đã cải thiện nhưng vẫn thiếu năng lực sư phạm...
SEAMEO cũng chỉ ra rằng, đầu tư cho giáo dục đang có xu hướng giảm trong khi cơ hội dân số vàng, giai đoạn lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao, đang dần khép lại. Do đó, hệ thống giáo dục cần nâng cao tính công bằng và hiệu quả, đảm bảo mọi người học đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực để duy trì tăng trưởng bền vững.
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng: "Những kết quả tích cực, kinh nghiệm đạt được trong quá trình tham gia các chương trình đánh giá khu vực, quốc tế sẽ được Bộ GD-ĐT áp dụng thực hiện các giải pháp đổi mới hoạt động dạy học, đánh giá học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế".
