Học sinh Việt Nam đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023

Dự án đoạt giải ba chính thức của REGENERON ISEF 2023 là dự án "Tác dụng dược lý trên thần kinh T.Ư của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý" thuộc lĩnh vực sinh học điện toán và tin sinh học (CBIO) của 2 em Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Dự án nhận giải ba trong khuôn khổ giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng là dự án "Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở" của em Lê Minh Đức và em Lê Nguyễn Trung Kiên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

REGENERON ISEF 2023 được tổ chức trực tiếp tại Dallas (Mỹ) từ ngày 14 - 19.5. Có 61 quốc gia/vùng lãnh thổ với 1.302 dự án tham dự và 1.600 học sinh tham gia. Việt Nam có 7 dự án tham dự và là một trong số 33 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án đoạt giải của hội thi.

Bộ GD-ĐT cũng cho hay, Ban tổ chức REGENERON ISEF 2023 đánh giá cao việc Việt Nam đã phát động rộng rãi công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm, với hàng ngàn học sinh tham gia. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước Việt Nam nâng chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nói chung và các dự án dự thi quốc gia, quốc tế nói riêng.

Đoàn học sinh Việt Nam đã tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động của REGENERON ISEF 2023 trực tiếp tại Dallas theo chương trình của Ban tổ chức REGENERON ISEF 2023, góp phần tạo nên thành công chung của hội thi, được bạn bè quốc tế đánh giá tốt.



REGENERON ISEF dành cho học sinh trung học là hội thi hằng năm được tổ chức từ năm 1952. Đến nay, đây là hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế hàng năm lớn nhất dành cho học sinh trung học (từ lớp 9 - 12). Mỗi năm, có khoảng 1.800 học sinh trung học từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia giới thiệu kết quả nghiên cứu ở 22 lĩnh vực của hội thi.

Để chọn được 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023 từ 143 dự án dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023, đã có hàng chục nghìn dự án được thực hiện trong các nhà trường; trong số đó có trên 5.000 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố.