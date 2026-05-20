Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương

Bộ GD-ĐT cho biết vừa nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Theo đó, Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải; kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc.

6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương cùng các thầy dẫn dắt đội tuyển ẢNH: MOET

2 huy chương vàng đều thuộc về các học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là Nguyễn Hữu Tuấn (xếp thứ 6) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (xếp thứ 11).

4 học sinh giành huy chương bạc gồm: Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng; Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Với thành tích trên, Đội tuyển Olympic tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga (đứng thứ nhất). Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh ưu tú nhất sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Kỳ thi Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9 - 10.5 với sự tham gia của 1.043 thí sinh đến từ 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, 187 thí sinh được tham gia xét giải. Kết quả, 16 thí sinh đoạt huy chương vàng, 47 thí sinh đoạt huy chương bạc, 93 thí sinh giành huy chương đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của ban tổ chức, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Bộ GD-ĐT cho biết, đề thi năm nay được đánh giá là khó và mới, với 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo.

"Với các kết quả đạt được trong các kỳ Olympic tin học quốc tế và khu vực qua nhiều năm càng khẳng định học sinh Việt Nam có năng khiếu, tư duy về khoa học máy tính thuộc tốp đầu trong khu vực", theo Bộ GD-ĐT.