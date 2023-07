Học theo Bác, lính biên phòng 'siêu' tiết kiệm điện

Nhớ ngày đầu tiên về nhận công tác tại Đồn biên phòng Sông Trăng ngày 1.3.2021, tôi chạy xuống ngay phòng ở tập thể ở đơn vị. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi thực sự khá bất ngờ. Căn phòng rộng bảy mươi mét vuông, dây điện giăng tứ tung như mạng nhện. Trên mười chiếc giường đơn, mỗi người đặt một chiếc quạt cá nhân. Dù ban ngày, không có ai trong phòng, nhưng bóng đèn vẫn bật sáng và tất cả những chiếc quạt vẫn thi nhau quay vù vù.



Ở các phòng khác, cảnh tượng cũng tương tự. Doanh trại xây dựng cách đây gần 30 năm nên xuống cấp, mỗi lần sửa chữa lại chồng lên một đường dây điện mới, quấn lấy nhau mà không vỏ bọc bảo vệ. Hệ thống bảng, công tắc, ổ cắm đã cũ và hư hỏng nhiều: Quạt, bóng đèn và các thiết bị điện khác đều già cỗi và lạc hậu. Tất cả các khu nhà không có một thiết bị chống giật. Anh em gần như không có ý thức tiết kiệm điện. Hình như mọi người nghĩ đơn giản: "Điện… là của chung".

Thượng úy Nguyễn Thành Luân được cắt cử thay lại đường dây chính từ đồng hồ tổng vào để tránh tiêu hao do đường dây quá cũ NGUYỄN HỘI

N ÂNG CAO Ý THỨC TIẾT KIỆM TRONG QUÂN NGŨ

Sáng hôm sau, một cuộc họp có đầy đủ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị được triệu tập để bàn và quyết định những công việc cần làm ngay liên quan đến chủ đề An toàn và tiết kiệm điện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chúng tôi đưa ra phân tích và vận dụng.

Bác dạy: "Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm".

Chúng tôi cùng nhau thống nhất vận dụng lời dạy của Bác vào việc sử dụng điện trong đơn vị.

Anh Nguyễn Thành Luân, nhân viên quân khí được đơn vị giao nhiệm vụ phối hợp với điện lực H.Tân Hưng tính toán thay lại đường dây chính từ đồng hồ tổng vào, tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu hao do đường dây cũ.

Trong nội bộ, chúng tôi chia đường dây theo từng phòng riêng biệt, đồng thời lắp thiết bị chống giật. Toàn bộ hệ thống bóng đèn dây tóc, tuýp dài được thay thế bằng bóng led tròn siêu tiết kiệm điện.

Những chiếc quạt cá nhân trong phòng ở tập thể được thu lại, sử dụng khi thật cần thiết. Các ổ cắm tự phát bị ngắt bỏ. Thay vào đó, ba chiếc quạt trần được lắp mới, đảm bảo đủ mát cho anh em. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh các khu nhà và dọc đường từ cổng vào cổng đồn được thay thế bằng các cột đèn năng lượng mặt trời. Số đèn này, chúng tôi vận động từ nguồn của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông khu vực sông Mê Kông, trong chương trình Thắp sáng đường biên.

Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt hằng ngày, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất đều được đơn vị tham gia nhiệt liệt. Đặc biệt, ở ngay bên cạnh mỗi ổ điện chúng tôi đều dán dòng chữ in đậm "Tắt khi không sử dụng" để mọi người đều thấy và cùng làm theo.

Nhờ học theo Bác, lính biên phòng Sông Trăng mỗi người đều trở thành một "siêu nhân" tiết kiệm điện. Tại Hội nghị thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị, đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, đánh giá rất cao thói quen tốt này: "Đồn biên phòng Sông Trăng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện. Ngoài việc thiết kế lại hệ thống khoa học, an toàn, đơn vị còn chú trọng đến việc rèn luyện, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm cho bộ đội. Việc làm thường xuyên có ý nghĩa cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thiện nhân cách con người và bảo vệ môi trường trong thời đại khoa học công nghệ đang bùng nổ và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao như hiện nay".