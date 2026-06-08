Học trò, luật sư chúc mừng Giáo sư Đỗ Văn Đại nhận huân chương Cành cọ Hàn lâm

Đây không chỉ là niềm vui của riêng người thầy Giáo sư Đỗ Văn Đại, mà còn là niềm tự hào chung của những người từng được ông truyền dạy kiến thức, cảm hứng học tập và tinh thần phụng sự cho nền khoa học pháp lý.

Là một trong những giảng viên có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực luật dân sự tại Việt Nam, GS-TS Đỗ Văn Đại được biết đến không chỉ qua các công trình nghiên cứu chuyên sâu mà còn bởi phong cách giảng dạy gần gũi, giàu tính thực tiễn.

Ngay khi thông tin được công bố, mạng xã hội của nhiều cựu sinh viên luật đã chia sẻ bài viết cùng những lời tri ân chân thành hay ngắn gọn "idol (thần tượng) của lòng em".

Đồng nghiệp, học trò chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS Đỗ Văn Đại tại lễ trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Cộng hòa Pháp, diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM vào tối ngày 5.6. ẢNH: NVCC

Giáo sư Đỗ Văn Đại: Idol nhiều thế hệ sinh viên luật

Luật sư Hồ Diễm Phúc, lớp trưởng lớp DS36B, cao học luật K26 (34 tuổi), hiện đang làm việc tại bộ phận pháp chế của Tập đoàn Thành Công, chia sẻ thầy Đỗ Văn Đại là một biểu tượng lớn của tư duy pháp lý thực tiễn.

"Thầy không dừng lại ở những lý luận hàn lâm khô khan, mà luôn đi từ bức tranh tổng thể đến việc mổ xẻ chi tiết từng bản án thực tế. Qua cách phân tích thấu đáo, sắc sảo của thầy, những dòng điều luật cứng nhắc trên trang giấy bỗng trở nên sinh động, mang hơi thở của cuộc sống", luật sư Diễm Phúc chia sẻ.

Chính cách tiếp cận ấy đã giúp cô hiểu sâu sắc "tinh thần của pháp luật" và cách dòng chảy pháp lý vận hành trong thực tế. Luật sư Diễm Phúc cho biết thêm: "Thầy còn là một trong những người tiên phong đặt nền móng và thúc đẩy sự phát triển của án lệ tại Việt Nam. Nhiều kiến nghị, đề xuất mang tính chiến lược của thầy đã được hiện thực hóa trong các bản án lệ hiện hành, đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng Bộ luật Dân sự 2015".

Với luật sư Diễm Phúc và nhiều thế hệ học trò trường Luật, sau giọng nói uy nghiêm trên giảng đường – điều luôn giữ cho sinh viên sự tập trung tuyệt đối – là một tấm lòng tận tụy, "rút hết ruột gan" vì học trò.

"Trong kỳ thi tuyển giảng viên, tôi đã gửi email xin ý kiến chuyên môn của thầy. Dù lịch trình làm việc của một chuyên gia đầu ngành vô cùng dày đặc, thầy vẫn phản hồi ngay vào ngày hôm sau với những phân tích chi tiết, định hướng cụ thể từng chút một", cô nhớ lại. Sự chân thành và tận tâm của thầy Đại là bài học lớn nhất về đạo đức nghề nghiệp mà nữ luật sư mang theo trong suốt hành trình lập thân.

Người thầy luôn tôn trọng sự khác biệt

Thạc sĩ Đặng Thái Bình, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, nói điều khiến anh ấn tượng nhất ở Giáo sư Đỗ Văn Đại là sự cởi mở trong học thuật. "Thầy luôn khuyến khích người học nêu quan điểm cá nhân và tôn trọng sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề. Thay vì đưa ra những kết luận mang tính áp đặt, thầy thường gợi mở, định hướng để người học tự suy nghĩ, tìm tòi và hoàn thiện lập luận của mình", thạc sĩ Bình nói.

Thạc sĩ Đặng Thái Bình từng là Bí thư Đoàn Khoa Luật Dân sự trong thời gian Giáo sư Đỗ Văn Đại giữ cương vị Trưởng khoa. Anh nhớ mãi hình ảnh thầy dành thời gian ký tặng sách cho sinh viên tham gia các chương trình của khoa. Những bộ sách của GS Đại là nguồn tài liệu giá trị đối với sinh viên và những người nghiên cứu trong lĩnh vực dân sự.

"Tôi nhận thấy ở thầy một quan niệm nhất quán về hoạt động nghiên cứu và giảng dạy: tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được lan tỏa và đến được với người học. Với tôi, đây là một bài học rất đáng quý, bởi nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở việc tạo ra tri thức mà còn phải góp phần đưa tri thức đến với cộng đồng", thạc sĩ Đặng Thái Bình nói.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) không phải là học trò trực tiếp của Giáo sư Đỗ Văn Đại. Nhưng trong quá trình hành nghề luật sư, anh và rất nhiều người làm nghề luật ở Việt Nam, đã học được nhiều bài học quý từ các công trình của thầy.

Luật sư Hoàng Hà nói điều anh cảm nhận được mỗi khi gặp GS Đỗ Văn Đại là sự uyên bác nhưng giản dị ẢNH: NVCC

"Các sách chuyên khảo, giáo trình, sách bình luận bản án và án lệ của GS Đỗ Văn Đại không chỉ cung cấp kiến thức pháp lý. Điều quý hơn, thầy gợi cho người đọc một phương pháp tư duy pháp luật rất đặc biệt, đó là đọc điều luật phải gắn với thực tiễn xét xử; nhìn một tranh chấp không chỉ bằng câu chữ của văn bản mà còn bằng bản chất quan hệ pháp lý, lẽ công bằng và sự hợp lý của giải pháp", luật sư Hoàng Hà nói.

Với cá nhân anh, ảnh hưởng lớn nhất từ các công trình của GS Đỗ Văn Đại là cách tiếp cận pháp luật dân sự, hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hướng thực tiễn, có so sánh, có phản biện và luôn đi đến một giải pháp cụ thể. Anh nói: "Đây là điều rất cần cho luật sư khi tư vấn, tranh tụng hoặc xây dựng lập luận bảo vệ khách hàng".



