Học trò NSND Quang Thọ tổ chức đêm nhạc tại Nhà hát Hồ Gươm

Đánh dấu hành trình 25 năm theo đuổi nghệ thuật, ca sĩ Phúc Tiệp thực hiện đêm nhạc The Gentleman vào ngày 6.12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình được dàn dựng bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Học trò của NSND Quang Thọ chia sẻ vào năm 2007, anh từng có ý định tổ chức đêm nhạc riêng sau khi giành giải á quân dòng thính phòng tại Sao mai.

Tuy nhiên, khi Phúc Tiệp hỏi ý kiến của nghệ sĩ Quang Thọ thì anh nhận được câu hỏi: "Thế đã thấy chín chưa?". Câu hỏi đó in hằn trong tâm trí của Phúc Tiệp suốt 19 năm qua. Đến thời điểm hiện tại, anh có thể khẳng định mình đủ sức để thực hiện liveshow lớn.

Học trò của NSND Quang Thọ muốn dùng âm nhạc kể với khán giả về hành trình đã đi qua, về những điều anh theo đuổi trong cuộc đời và sự nghiệp ẢNH: NVCC

Nói về lý do lựa chọn không gian âm nhạc bán cổ điển, Phúc Tiệp chia sẻ: "Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ làm đêm nhạc với dàn nhạc giao hưởng. Bởi đó là không gian âm nhạc phù hợp với chuyên môn và sở trường của mình. Tuy nhiên, tôi mất nhiều năm suy nghĩ về lựa chọn này. Nếu làm liveshow giao hưởng, liệu chương trình có tạo được dấu ấn riêng hay không? Trong khi đó, đây vốn là không gian âm nhạc tôi đã gắn bó suốt mấy chục năm qua. Tôi bắt đầu nghĩ đến một hướng đi khác. Vì vậy, tôi quyết định chọn phương án ngược lại, đó là không gian âm nhạc bán cổ điển (semi-classic)".

MC Thùy Minh làm cố vấn sáng tạo còn nhạc sĩ Anh Tú chịu trách nhiệm tổ chức chương trình cho Phúc Tiệp ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Phúc Tiệp cũng muốn làm mới chính mình, đồng thời mang đến những gì phù hợp, tinh túy nhất và chạm đến trái tim của người nghe. Thêm nữa, để dung hòa giữa bản sắc riêng và màu sắc âm nhạc mới, nam ca sĩ cùng ê kíp lựa chọn các khách mời có phong cách tương đồng với mình. Sự góp mặt của NSND Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp không chỉ làm phong phú thêm chương trình mà còn gợi nhắc những mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp.

Ngoài ra, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng tin rằng màn kết hợp của mình và Phúc Tiệp tạo ra màu sắc thú vị cho đêm nhạc. "Bất kỳ người làm nghề sáng tạo nào cũng mong muốn trải nghiệm và thử nghiệm điều mới mẻ. Ngày trước, khi học nhạc cụ dân tộc, tôi cũng từng viết nhạc trẻ, R&B, rock, pop... Sau này, tôi tiếp tục thử sức với những phong cách âm nhạc dân gian khác nhau. Nghệ sĩ luôn có nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm mới để mang lại cảm xúc mới cho chính mình. Có thể sau liveshow này, Phúc Tiệp sẽ tiếp tục thực hiện một chương trình khác để khẳng định dấu ấn của mình với âm nhạc giao hưởng", Hồ Hoài Anh nói.