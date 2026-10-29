NSND Quang Thọ làm điều đặc biệt cho học trò

Ngày 6.12 tới, ca sĩ Phúc Tiệp tổ chức liveshow The Gentleman (Quý ông) tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát. Chương trình có sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gắn bó với hành trình nghề nghiệp của nam ca sĩ, trong đó có người thầy NSND Quang Thọ.

Phúc Tiệp tiết lộ kỷ niệm đặc biệt với NSND Quang Thọ

Nhắc đến NSND Quang Thọ, Phúc Tiệp cho biết đây không chỉ là người trực tiếp dìu dắt anh từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học mà còn là “thần tượng” từ trước khi anh bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ca sĩ Phúc Tiệp tiết lộ NSND Quang Thọ từng tự tay hầm gà, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ để học trò có sức khỏe tốt nhất trước mỗi cuộc thi ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ kể từ nhỏ đã yêu thích giọng hát và phong thái biểu diễn hào sảng của NSND Quang Thọ. Vì vậy, thời điểm được gặp thần tượng ngoài đời rồi trở thành học trò của ông là một dấu mốc đặc biệt. Những năm đầu theo học, Phúc Tiệp từng mong muốn có được chất giọng, phong cách biểu diễn và vị trí nghề nghiệp giống người thầy.

Theo Phúc Tiệp, môi trường đào tạo thanh nhạc có tính đặc thù nên mối quan hệ giữa thầy và trò thường gần gũi hơn những giờ học chuyên môn. Với anh, sự quan tâm của NSND Quang Thọ còn thể hiện qua những việc rất đời thường.

Mỗi khi Phúc Tiệp chuẩn bị tham gia một cuộc thi, NSND Quang Thọ thường gọi học trò đến nhà, tự tay hầm gà cho ăn và nhắc nhở kỹ từ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đến việc luyện tập. Nam ca sĩ hài hước ví sự chăm chút ấy giống cách người ta chăm một chú “gà chọi” trước khi ra trận, phải “ăn cái này, uống cái kia, ngủ đủ giấc” để có trạng thái tốt nhất khi bước lên sân khấu.

Những kỷ niệm tưởng nhỏ ấy trở thành một phần đáng nhớ trong mối quan hệ thầy trò kéo dài nhiều thập niên. Đến nay, Phúc Tiệp vẫn là người đứng ra kết nối các thế hệ sinh viên từng được NSND Quang Thọ đào tạo và tự nhận mình là “lớp trưởng” của đại gia đình học trò.

Chính vì vậy, khi thực hiện liveshow lớn nhất trong sự nghiệp, NSND Quang Thọ là một trong những người đầu tiên Phúc Tiệp muốn mời tham gia. Với nam ca sĩ, sự xuất hiện của thầy không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn là cách anh bày tỏ sự tri ân đối với người đã đồng hành từ những ngày đầu.

Sở hữu chất giọng baritone trầm dày, Phúc Tiệp ghi dấu ấn với phong cách biểu diễn hào sảng, giàu nội lực. Anh dành sự kính trọng và biết ơn sâu sắc cho NSND Quang Thọ, người thầy đã dìu dắt anh từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc ẢNH: NVCC

The Gentleman cũng đánh dấu giai đoạn Phúc Tiệp cho rằng mình đã đạt đến độ “chín” của một ca sĩ thính phòng. Sau 25 năm ca hát, anh không còn đặt nặng việc thể hiện sức mạnh giọng hát mà hướng nhiều hơn đến sự tinh tế trong cách xử lý tác phẩm.

Phúc Tiệp từng giành ngôi á quân dòng nhạc thính phòng tại Sao mai 2007. Từ tháng 9.2008 đến nay, anh tham gia giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Bên cạnh nhạc thính phòng, nam ca sĩ từng thử sức với world music và các ca khúc trữ tình, song vẫn xem dòng nhạc bác học là nền tảng định hình cá tính nghệ thuật của mình.