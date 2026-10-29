Tùng Dương ‘mạo hiểm’ làm concert ở sân vận động, tình hình bán vé ra sao?

Ca sĩ Tùng Dương tổ chức live concert Bay về phía mặt trời tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Phùng Khánh Linh… được dàn dựng như một cuộc tổng kết sự nghiệp của giọng ca 8X. Tuy nhiên, việc thực hiện một đêm nhạc cá nhân tại sân vận động với quy mô khoảng 40.000 khán giả được xem là bước đi mạo hiểm của Tùng Dương.

Thử thách mới của Tùng Dương

Tùng Dương từng thừa nhận việc tổ chức live concert ở sân vận động là một thử thách đối với anh Ảnh: NVCC

Cả 14 live concert riêng trước đây của Tùng Dương đều diễn ra trong không gian nhà hát. Vì vậy lần này, khi quyết định đưa chương trình đến sân vận động, nam ca sĩ đứng trước một thử thách khác, không chỉ ở quy mô khán giả mà còn ở cách truyền tải âm nhạc trong một không gian rộng lớn.

Với anh, áp lực luôn là một phần của hành trình làm nghề, buộc người nghệ sĩ phải nỗ lực nhiều hơn để tìm tòi và vượt qua giới hạn của chính mình. Sau 25 năm ca hát, Tùng Dương vẫn giữ quan niệm ấy như một động lực để tiếp tục sáng tạo, thay vì bằng lòng với những gì đã đạt được.

Theo ghi nhận, đợt mở bán vé chính thức của live concert Bay về phía mặt trời bắt đầu lúc 12 giờ ngày 28.10. Phía nam ca sĩ cho biết chỉ trong vòng 1 giờ, đã có 8.000 vé ở 4 khu vực ghi nhận tình trạng “sold out”. Tính đến 19 giờ cùng ngày, ban tổ chức ghi nhận đã có 15.000 vé được bán. Kết quả này cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng của khán giả dành cho dự án âm nhạc có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của giọng ca Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Tùng Dương là giọng ca Việt hiếm hoi hiện thực hóa kế hoạch tổ chức live concert cá nhân tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là địa điểm thường gắn với những chương trình âm nhạc có quy mô khán giả lớn, đặt ra yêu cầu đáng kể về tổ chức, dàn dựng sân khấu và khả năng kết nối nghệ sĩ với công chúng trong không gian rộng.

Tùng Dương xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho live concert của mình Ảnh: NVCC

Sự thay đổi của Tùng Dương

Việc 8.000 vé được bán hết ngay trong giờ đầu tiên mở bán không chỉ là tín hiệu tích cực đối với riêng Tùng Dương mà còn cho thấy sự chờ đợi của khán giả dành cho những concert quy mô lớn do nghệ sĩ Việt tổ chức. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra thách thức lớn khi nghệ sĩ và ê kíp phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ âm nhạc, sân khấu đến cách thức tổ chức, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong một không gian biểu diễn có sức chứa hàng chục nghìn người.

Trước sự đón nhận của khán giả, Tùng Dương bày tỏ niềm xúc động khi nhìn lại hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật. Với anh, việc 8.000 vé được bán hết trong một giờ là sự ghi nhận tình cảm mà công chúng dành cho mình sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

Nam ca sĩ cho biết nếu như trước đây, anh từng lo lắng vì dòng nhạc mình theo đuổi khá “kén” người nghe, thì hiện tại anh đang dần hướng tới mục tiêu trở thành một nghệ sĩ được đông đảo công chúng đón nhận. Sự ủng hộ của khán giả qua những tấm vé cũng khiến Tùng Dương ý thức rõ hơn về kỳ vọng dành cho live concert lần này.

Giọng ca Chiếc khăn Piêu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trong gần 2 tháng trước đêm diễn. Nam ca sĩ tiết lộ anh dự định mang đến sân vận động những ca khúc hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước, bên cạnh đó là các ca khúc nhạc trẻ được lựa chọn từ album sắp phát hành cùng tên Bay về phía mặt trời. Qua việc kết hợp những màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một chương trình, Tùng Dương mong muốn có thể vừa giữ dấu ấn riêng, vừa mở rộng cách tiếp cận với khán giả.