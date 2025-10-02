Học viên ‘cưa đổ’ cô giáo tiếng Anh, bất chấp gia đình phản đối

Chia sẻ về mối duyên gặp gỡ, Minh Hảo kể thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp đại học, anh liên tục thi trượt chứng chỉ tiếng Anh. Do đó, nam khách mời tìm đến trung tâm để rèn luyện. Tại đây, anh gặp Thúy Oanh - khi đó là cô giáo đứng lớp. Do bị tật ở chân nên Minh Hảo khó khăn khi leo cầu thang đi học. Thấy vậy, Thúy Oanh chủ động đề nghị sang tận nhà buổi tối để kèm thêm, nhờ vậy mà anh vượt qua kỳ thi.

Thúy Oanh từng bị gia đình phản đối khi tiến đến hôn nhân với Minh Hảo Ảnh: BTC

Sau khi tốt nghiệp, Minh Hảo vẫn giữ liên lạc, thường xuyên cảm ơn và chia sẻ chuyện công việc với Thúy Oanh. Từ tình cô trò, khoảng một năm sau cả hai mới chính thức trở thành người yêu. Minh Hảo bật mí trước đó anh từng có bạn gái nhưng đã chia tay. Còn đối với nữ khách mời, anh chính là mối tình đầu.

Hành trình hôn nhân của Minh Hảo - Thúy Oanh

Thúy Oanh chia sẻ gia đình cô ban đầu không ủng hộ. Mẹ lo lắng con gái sẽ khổ vì nghĩ Minh Hảo không đủ sức che chở như những người đàn ông khác. Tuy nhiên, nữ khách mời vẫn tin tưởng vào khả năng và nghị lực của người yêu, khẳng định rằng anh có khối óc và đôi tay để có thể làm được mọi thứ. Trước sự kiên quyết ấy, gia đình đành để cô tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Minh Hảo tâm sự anh biết rõ gia đình bên vợ phản đối gay gắt, thậm chí có người viết thư khuyên Thúy Oanh suy nghĩ lại để tránh khổ về sau. Ban đầu, anh từng nản lòng, định rút lui vì áp lực quá lớn, cộng thêm hoàn cảnh lúc đó vừa tốt nghiệp, mới đi làm nên chưa có gì đảm bảo. Tuy nhiên, nam khách mời tự nhủ bản thân từng vượt qua nhiều khó khăn để học tập và thi đậu đại học, thì việc chăm sóc, lo cho vợ con cũng có thể làm được.

Câu chuyện của 2 khách mời được chia sẻ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Dù vậy, anh Minh Hảo thừa nhận mình không đủ dũng khí đến thuyết phục trực tiếp gia đình vợ, bởi sợ bị từ chối thẳng thừng. Hai người đã nhiều lần ôm nhau khóc vì bế tắc, nhưng anh tin rằng tình cảm chân thành mới là yếu tố quan trọng nhất.

Thúy Oanh chia sẻ rằng ban đầu cô vẫn dạy học ở Đồng Nai, có học trò tại nhà và ở trung tâm nên cuộc sống tạm đủ đầy. Sau đó, cả hai bàn nhau để cô chuyển lên sống cùng, rồi cùng mở một trung tâm nhỏ. Nhờ sự nỗ lực, trung tâm dần có học sinh, cô bắt đầu dạy tại nhà, còn học trò ở Biên Hòa cũng tìm đến theo học. Tuy nhiên, Thúy Oanh cho biết dù đã dọn về sống cùng chồng, sự nhìn nhận của gia đình vẫn không thay đổi nhiều. Mẹ cô giữ thái độ trung lập, còn em trai vẫn ủng hộ hai vợ chồng.

Khi các con lần lượt ra đời, cuộc sống cô càng nhiều thử thách. Những ngày đầu, kinh tế eo hẹp khiến vợ chồng phải tính toán chi tiêu từng ngày. Minh Hảo kể lương mới đi làm không đủ, có khi 5–6 ngày cuối tháng chỉ còn rau để ăn. Để tiết kiệm, cả hai thường mua rau giá rẻ ở khu công nhân rồi ăn dần cho qua ngày. Anh thừa nhận nếu lúc ấy có thêm con nhỏ thì áp lực sẽ nặng nề hơn nhiều. Thế nhưng, Thúy Oanh không để nỗi lo về tiền bạc làm mình bận lòng. Cô tin tưởng, giữ tinh thần lạc quan và cùng chồng chia sẻ khó khăn.

Chia sẻ thêm, Thúy Oanh cho biết vợ chồng luôn thẳng thắn giãi bày với nhau về khó khăn, từ đó cùng tìm cách tháo gỡ; điều này giúp tình cảm thêm bền chặt. Với nữ khách mời, tiền chưa bao giờ là yếu tố quyết định. Giờ đây, sau bao thăng trầm, cả hai càng biết trân trọng những gì đang có, bởi quan niệm "một khi đã buông tay thì không dễ nắm lại".