Học viện Ngoại giao, ĐH Quốc gia Hà Nội: Điểm chuẩn khối C cao ngất ngưởng

Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn USSH thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội là hai trong số ít trường ĐH có xét tuyển tổ hợp C00 (thường gọi là khối C). Trong khi đó thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lựa chọn tổ hợp khoa học xã hội (là tổ hợp có những môn tạo nên tổ hợp tuyển sinh khối C) chiếm tỷ lệ áp đảo (63%), vì vậy điểm chuẩn khối C của các trường này rất cao, trong khi cùng ngành tương ứng điểm chuẩn các khối khác thấp hơn nhiều.

Sinh viên Học viện Ngoại giao ngày tốt nghiệp AN HUY

Học viện Ngoại giao

Học viện ngoại giao tuyển sinh 11 ngành/chuyên ngành, trong đó 8 ngành/chuyên ngành có tuyển tổ hợp C00 (khối C), cả 8 ngành này đều có điểm chuẩn khối C trên mức 28 điểm (thang điểm 30). Trong khi cùng ngành/chuyên ngành, điểm chuẩn các tổ hợp khác thấp hơn nhiều (chỉ mức trên 25 hoặc trên 26 điểm).



Cụ thể như sau:

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn USSH

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn USSH thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 28 ngành, trong đó có 26 ngành có tuyển khối C, thì chỉ có ngành tôn giáo học có điểm chuẩn khối C dưới 27 điểm, còn lại đều trên 27 đến trên 29 điểm (thang điểm 30). Có 3 ngành điểm chuẩn khối C trên 29 điểm, gồm: quan hệ công chúng 29,1; Hàn Quốc học 29,05; báo chí 29,03.

Cụ thể như sau: