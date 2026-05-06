Học viện Ngoại giao lần đầu đào tạo bằng tiếng Anh 6 ngành học

Chiều 6.5, Học viện Ngoại giao đã công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Trong năm học 2026 - 2027, lần đầu tiên Học viện Ngoại giao đào tạo bằng tiếng Anh một số ngành học. Tuy nhiên, chỉ sau khi thí sinh trúng tuyển thì nhà trường mới tổ chức cho sinh viên đăng ký học các chương trình đào tạo này.



Sinh viên Học viện Ngoại giao đang tư vấn tuyển sinh cho các em đang học lớp 12

Cụ thể, ngoài hệ đại trà, Học viện Ngoại giao dành khoảng 30 - 50 chỉ tiêu mỗi ngành để đào tạo bằng tiếng Anh đối với 6 ngành: quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế, luật quốc tế, truyền thông quốc tế, kinh doanh quốc tế và luật thương mại quốc tế.

Khi tuyển sinh, nhà trường tuyển chung theo từng ngành. Sau khi trúng tuyển, sinh viên có nguyện vọng sẽ được đăng ký xét tuyển vào học các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh (tương ứng với ngành đã trúng tuyển). Căn cứ để nhà trường lựa chọn là điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và bài phỏng vấn đầu vào bằng tiếng Anh của thí sinh.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, bà Hoàng Mai Hương, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngoại giao cho biết, với các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ một số học phần thuộc khối kiến thức lý luận chính trị và pháp luật Việt Nam, học phần giáo dục thể chất, năng lực số và giáo dục quốc phòng - an ninh).

Đội ngũ giảng viên của chương trình là sự kết hợp giữa các giảng viên Việt Nam được đào tạo bài bản tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh và các giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm, mang đến môi trường học tập chuẩn quốc tế, giúp sinh viên không chỉ thành thạo ngôn ngữ mà còn tự tin hội nhập và làm chủ tri thức toàn cầu. Lớp học quy mô nhỏ (30 - 50 sinh viên/lớp chuyên ngành, 25 sinh viên/lớp ngoại ngữ).

Năm nay, Học viện Ngoại giao tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy cho 11 ngành đào tạo. Nhà trường sử dụng tới 13 tổ hợp tuyển sinh: A00, A01, C00, D01, D03, D04, DD2, D06, D07, D09, D10, D14, D15. "Sợi chỉ đỏ" xuyên suốt cả 13 tổ hợp này là môn toán hoặc văn.

Hầu hết tổ hợp có môn ngoại ngữ (với các thứ tiếng khác nhau), ngoại trừ 2 tổ hợp không có môn ngoại ngữ để tạo cơ hội cho những thí sinh có thế mạnh đặc thù ở các khối thi truyển thống là A00 và C00. Môn thứ 3 rất linh hoạt, giúp nhà trường có đa dạng nguồn tuyển.

Học viện Ngoại giao áp dụng 4 phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với các thí sinh học chương trình THPT của Việt Nam; xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, A-level, IB Diploma, Baccalaureat) và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp môn.

