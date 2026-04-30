Vì sao Trường ĐH Y Hà Nội bỏ xét tổ hợp C00 cho ngành tâm lý học?

Ngày 29.4, Trường ĐH Y Hà Nội đã ban hành quyết định về thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026. Qua đó cho thấy năm nay Trường ĐH Y Hà Nội thực hiện một số điều chỉnh quan trọng về quy mô chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển. Trong đó đáng chú ý là nhà trường đã bỏ xét tổ hợp C00 cho ngành tâm lý học.



Cách đây 2 năm, Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu tiên tuyển sinh ngành tâm lý học. Đây cũng là ngành đầu tiên và là ngành duy nhất của nhà trường sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển. Ngoài C00, ngành tâm lý học còn dùng các tổ hợp D01 (cũng là tổ hợp mới lần đầu tiên nhà trường sử dụng năm 2024), B00 (tổ hợp truyền thống) để xét tuyển.

Qua 2 năm tuyển sinh cho thấy điểm chuẩn tổ hợp C00 ngành tâm lý học cao vượt trội so với 2 tổ hợp còn lại, đặc biệt là so với tổ hợp B00. Năm 2024, điểm chuẩn C00 là 28,83, trong khi điểm chuẩn tổ hợp B00 chỉ là 25,46. Năm 2025, điểm chuẩn C00 là 28,7, trong khi điểm chuẩn tổ hợp B00 chỉ là 23,3.

Theo PGS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, số chỉ tiêu trúng tuyển bằng tổ hợp C00 vào ngành tâm lý học 2 năm qua là khá lớn. Tuy nhiên, kết quả học tập của những sinh viên trúng tuyển nhờ tổ hợp này lại kém hơn các nhóm trúng tuyển nhờ tổ hợp B00, D01.

Nhà trường cũng đã rà soát lại nội dung chương trình đào tạo ngành tâm lý học (trong bối cảnh định hướng phát triển thành ngành tâm lý học lâm sàng) để từ đó tìm đối tượng tuyển sinh phù hợp với chương trình. Xét thấy thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp C00 có nền tảng kiến thức phổ thông không phù hợp với nội dung chương trình ngành tâm lý học mà nhà trường đang đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội quyết định bỏ tổ hợp C00 ra khỏi các tổ hợp tuyển sinh của ngành này.

"Ưu ái" học sinh giỏi tiếng Anh

Ngoài ngành tâm lý học, Trường ĐH Y Hà Nội cũng điều chỉnh một số tổ hợp tuyển sinh với các ngành công tác xã hội, y tế công cộng. Theo đó, cả 3 ngành này đều sử dụng 4 tổ hợp: A01 (toán, lý, tiếng Anh); D01 (toán, văn, tiếng Anh); D07 (toán, hóa, tiếng Anh); D10 (toán, địa lý, tiếng Anh). Điểm chung của 4 tổ hợp là đều có môn toán và tiếng Anh.

Ngoài việc lựa chọn tổ hợp tuyển sinh cho 3 ngành học mà nội dung đào tạo nghiêng về tính chất "xã hội" nói trên, chính sách tuyển sinh của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay cho thấy nhà trường dành sự "ưu ái" rõ nét cho thí sinh giỏi tiếng Anh.

Trong đó chính sách tác động mạnh nhất đến đại đa số thí sinh là việc áp dụng điểm cộng khuyến khích cho chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, SAT...) trực tiếp vào điểm xét tuyển. Mức điểm cộng dao động từ 0,75 đến tối đa 1,5 điểm . Thí sinh đạt IELTS 5.5 - 6.0 đã được cộng 0,75 điểm, và chạm mức trần 1,5 điểm nếu IELTS từ 7.5 trở lên . Trong cuộc đua khốc liệt của trường y danh tiếng bậc nhất trong nước này, nơi ranh giới đỗ trượt đôi khi chỉ là 0,01 điểm thì việc sở hữu quỹ điểm cộng lên tới 1,5 điểm là một lợi thế áp đảo.

Tiếng Anh cũng là công cụ nhà trường dùng để "định đoạt" trong nhóm thí sinh xét tuyển thẳng. Cụ thể, trong trường hợp số lượng hồ sơ vượt mức 40% chỉ tiêu phân bổ cho phương thức xét tuyển thẳng, điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) chính là tiêu chí ưu tiên 2 để sàng lọc . Thứ tự này chỉ xếp sau tiêu chí 1 (thứ tự đạt giải) và đứng trên tiêu chí 3 (điểm học bạ môn toán) . Như vậy, giữa những học sinh giỏi quốc gia có cùng hạng giải, tiếng Anh là yếu tố quyết định để giành suất.

Với diện thí sinh tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF), muốn được xét tuyển thẳng, các em bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên và phải trực tiếp báo cáo đề tài dự thi bằng tiếng Anh trước hội đồng .

Tuy nhiên, dù mở rộng cánh cửa cho người giỏi ngoại ngữ, Trường ĐH Y Hà Nội vẫn giữ quan điểm không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển .