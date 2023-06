Hội An đưa xe điện vào chạy taxi, thúc đẩy giao thông thân thiện môi trường

Ngày 3.6, tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), nhà sản xuất ô tô điện VinFast đã bàn giao lô 35 ô tô điện loại 5 và 7 chỗ cho hãng taxi Sông Hoài, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc giảm khí thải từ động cơ ô tô góp phần bảo vệ môi trường tại phố cổ Hội An.

Đại diện VinFast Đà Nẵng bàn giao lô 35 ô tô điện loại 5 và 7 chỗ cho hãng taxi Sông Hoài HUY ĐẠT

Hiện VinFast đã quy hoạch được 150.000 trạm sạc ô tô điện, xe máy điện trên cả nước cùng với dịch vụ hậu mãi như bảo hành chính hãng 10 năm, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, xe sửa chữa lưu động Mobile Service, cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.

Đây là mô hình mới, hiện đại, nhưng áp dụng công nghệ xanh phù hợp với khuyến cáo của Chính phủ trong chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê-tan, ông Nguyễn Thành Nhân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sông Hoài Hội An cho biết.

Đưa xe điện vào chạy taxi cũng là góp phần vào việc giữ gìn môi trường xanh của TP.Hội An và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững của địa phương. Đồng thời hướng đến mục tiêu tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.



Xe ô tô điện VinFast mà hãng taxi Sông Hoài hoạt động trên đường phố Hội An HUY ĐẠT

Việc đưa xe điện vào chạy taxi nhằm thúc đẩy giao thông thân thiện môi trường tại phố cổ Hội An HUY ĐẠT

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, việc taxi Sông Hoài và các đối tác đưa xe điện vào hoạt động taxi, đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển Hội An theo xu hướng thành phố xanh, sạch, đẹp, đáp ứng mục tiêu của Hội An là xây dựng thành phố tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng sạch từ các phương tiện giao thông.



"Đặc biệt, phù hợp quy hoạch của thành phố về mạng lưới giao thông phi cơ giới, hướng đến một thành phố du lịch thân thiện, an toàn", ông Lanh nói.