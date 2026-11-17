1 tháng tăng lên gần 300.000 thành viên

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một cộng đồng thu hút sự chú ý của những người yêu thú cưng. Thay vì chia sẻ hình ảnh những chú chó có bộ lông óng mượt, ngoại hình được chăm chút kỹ lưỡng, các thành viên tại đây lại hào hứng đăng tải những bức ảnh về các bé cún có diện mạo khá... kém sắc.

Đó chính là nhóm “Chó xấu Việt Nam” với khẩu hiệu hài hước “Nơi tôn vinh chó xấu, phê phán chó đẹp”. Tưởng chừng chỉ là một cộng đồng được lập ra để mang đến tiếng cười, nhóm bất ngờ thu hút gần 300.000 thành viên. Mỗi ngày, có hơn 900 bài viết mới được đăng tải.

Hội “Chó xấu Việt Nam” thu hút gần 300.000 thành viên chỉ trong vòng một tháng ẢNH: THÁI HÒA

Ít ai biết rằng, nhóm được thành lập từ tháng 7.2025 với tên gọi ban đầu là “Yêu chó Sài Gòn”, do anh Minh Nhật và chị Kim Trúc sáng lập. Mục đích ban đầu của hai người là tạo một sân chơi dành cho những người yêu chó thuộc nhiều giống khác nhau, đồng thời là nơi để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thú cưng.

Đến tháng 10.2026, anh Nhật và chị Trúc quyết định đổi tên nhóm thành “Chó xấu Việt Nam”, hướng đến một cộng đồng có nội dung mới mẻ, gần gũi và mang tính giải trí nhiều hơn.

“Tụi mình với mong muốn là những bé cún dù cho ngoại hình không được long lanh, xinh đẹp cũng sẽ có cơ hội được yêu thương nhiều hơn và cũng là một nơi để tạo tiếng cười cho người xem”, anh Minh Nhật chia sẻ.

Điều khiến những người sáng lập bất ngờ là tốc độ phát triển của nhóm sau khi đổi tên. Từ khoảng 5.000 thành viên, chỉ trong vòng một tháng, cộng đồng đã tăng lên gần 290.000 người. Sự tăng trưởng nhanh chóng này vượt ngoài mong đợi của anh Nhật và chị Trúc.

Nhiều bài đăng nhận được hàng nghìn lượt tương tác nhờ ngoại hình ngộ nghĩnh của các bé cún ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các bài viết trong nhóm chủ yếu là hình ảnh những chú chó có ngoại hình khác biệt. Đó có thể là những bộ lông xù không theo nếp, khuôn mặt ngộ nghĩnh hay những biểu cảm khiến người xem bật cười.

Dưới mỗi bài đăng, các thành viên thường để lại bình luận trêu đùa, hài hước. Tuy nhiên, không phải chú chó nào có ngoại hình kém sắc cũng là do đặc điểm tự nhiên. Một số bé bị rụng lông do bệnh hoặc gặp vấn đề về da nên vô tình trở thành nhân vật được chú ý. Bên cạnh những lời bình luận vui vẻ, nhiều người còn hỏi thăm và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho thú cưng.

Trong cộng đồng này, đôi khi một diện mạo không giống ai lại trở thành điểm thu hút đặc biệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nơi chữa lành mỗi ngày

Với quan niệm thú cưng là để yêu thương và chăm sóc, những người sáng lập mong muốn xây dựng một cộng đồng nơi mọi chú chó đều được đón nhận, bất kể ngoại hình ra sao. Vì vậy, nhóm không chỉ có những chú chó ngoại được chải chuốt với bộ lông suôn mượt mà còn có nhiều giống chó khác nhau như poodle, corgi, chihuahua và các giống chó bản địa hay chó cỏ Việt Nam.

Bài đăng của chị Thùy Dương về chú chó được chị chụp lại trong một lần đi mua cây là một ví dụ. Chú chó có phần thân được cạo sát lông, trong khi phần đầu và hai bên tai vẫn được để dài, rũ xuống trông khá ngộ nghĩnh.

Bài đăng của chị Thùy Dương nhận được khoảng 9.000 lượt thích, hơn 600 bình luận và 45 lượt chia sẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một bài đăng khác của chị Hoàng Vy cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nhân vật chính là một chú chó poodle với bộ lông xù, khuôn mặt còn ngái ngủ và biểu cảm ngơ ngác. Hình ảnh tự nhiên, không cần tạo dáng cầu kỳ này đã thu hút khoảng 3.700 lượt thích và gần 300 lượt bình luận.

Đằng sau những bài đăng hài hước là công việc kiểm duyệt khá vất vả của các quản trị viên. Trung bình mỗi ngày, nhóm tiếp nhận và xử lý khoảng 600 - 700 bài viết. Tuy nhiên, không phải hình ảnh nào được gửi lên cũng sẽ được duyệt.

Theo anh Minh Nhật, những bài đăng cố tình làm xấu hình ảnh thú cưng để câu tương tác hoặc sử dụng hình ảnh tạo bằng trí tuệ nhân tạo đều không được chấp nhận. Việc kiểm duyệt kỹ lưỡng nhằm duy trì môi trường lành mạnh, tích cực và giữ đúng tinh thần ban đầu của cộng đồng.

Bài đăng trong nhóm của chị Hoàng Vy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ là nơi tạo tiếng cười, hội “Chó xấu Việt Nam” còn trở thành không gian giải trí, giúp nhiều người giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc. Những hình ảnh ngộ nghĩnh cùng các bình luận dí dỏm đôi khi trở thành niềm vui nhỏ trong ngày của các thành viên.

“Tôi cũng bất ngờ khi nhiều người đánh giá nhóm là nơi chữa lành tâm hồn sau một ngày làm việc. Tôi thực sự cảm thấy rất vui vì không ngờ cộng đồng này lại có thể khiến nhiều người cảm thấy thoải mái đến như vậy”, anh Minh Nhật chia sẻ.