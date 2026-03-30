Hội chứng 'kiệt sức vì AI' gia tăng đáng báo động

Trí Đỗ
30/03/2026 11:59 GMT+7

Sự phổ biến nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhiều người dùng cảm thấy quá tải khi cố gắng nắm bắt công nghệ được thiết kế để làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

Quá nhiều dòng mã cần phân tích, đội ngũ trợ lý AI đông đảo cần quản lý và các câu lệnh dài dòng cần soạn thảo là một trong những lời than phiền của những người dùng AI lâu năm, theo AFP ngày 30.3.

Các chuyên gia tại Boston Consulting Group (BCG - Mỹ) gọi hiện tượng này là "hội chứng kiệt sức do AI" - trạng thái mệt mỏi tinh thần khi việc sử dụng hoặc giám sát các công cụ AI vượt quá khả năng nhận thức của con người.

Nếu các tác nhân AI không được con người hướng dẫn đúng cách, chúng có thể hiểu sai chỉ dẫn và lệch hướng trong quá trình xử lý vấn đề

Sự trỗi dậy của các trợ lý AI có khả năng tự động thực hiện các tác vụ máy tính theo yêu cầu đã giúp người dùng có thể quản lý những "nhân viên kỹ thuật số" thông minh, nhanh nhẹn thay vì phải tự mình làm tất cả các công việc.

Tuy nhiên, "đây là một loại gánh nặng nhận thức hoàn toàn mới. Bạn phải liên tục theo dõi và kiểm soát các mô hình này", ông Ben Wigler, đồng sáng lập Công ty khởi nghiệp LoveMind AI (Mỹ), nhận định.

Theo ông Tim Norton, nhà sáng lập Công ty tư vấn tích hợp AI nouvreLabs (Mỹ), tình trạng kiệt sức không đến từ việc sử dụng AI đơn thuần mà từ việc phải quản lý nhiều tác nhân AI cùng lúc. "Đó chính là nguồn gốc của sự quá tải", ông cho hay.

Dù vậy, BCG lưu ý AI không phải lúc nào cũng làm tăng căng thẳng. Nghiên cứu trên 1.488 chuyên gia tại Mỹ cho thấy mức độ kiệt sức giảm khi AI đảm nhận các công việc lặp lại.

Vấn đề hiện chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghệ, nơi các công cụ AI ngày càng giỏi viết mã. "Mã do AI tạo ra thậm chí cần kiểm tra kỹ hơn mã do con người viết", kỹ sư Siddhant Khare cho biết. Các lập trình viên cảnh báo việc rà soát hàng chục nghìn dòng mã do AI sinh ra có thể gây áp lực lớn và tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

Ngoài ra, nếu không được hướng dẫn chính xác, AI có thể đi lệch hướng, khiến doanh nghiệp lãng phí tài nguyên tính toán. Theo ông Wigler, áp lực đạt năng suất cao nhờ AI còn khiến nhiều nhóm làm việc kéo dài thời gian làm việc.

Một số người dùng cho biết họ gặp khó khăn trong việc "tắt não" sau giờ làm, khi liên tục thử nghiệm AI. Một lập trình viên Canada chia sẻ đã dành 15 giờ liên tục chỉnh sửa hàng chục nghìn dòng mã, dẫn đến trạng thái kiệt sức và mất tập trung.

BCG khuyến nghị các doanh nghiệp cần thiết lập giới hạn rõ ràng trong việc sử dụng và giám sát AI để tránh quá tải. Tuy nhiên, theo ông Wigler, văn hóa làm việc hiện nay chưa thực sự coi trọng việc cân bằng và chăm sóc sức khỏe tinh thần, khiến nguy cơ kiệt sức do AI có thể tiếp tục gia tăng trong dài hạn.

